Η επόμενη ημέρα της θεομηνίας που έπληξε την Αττική την Τετάρτη (21/01) βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Δημαρχείο Βούλας, παρουσία δημάρχων των πληγεισών περιοχών και του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η αποκατάσταση των ζημιών και η άμεση καταβολή αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα: οι αυτοψίες στα σπίτια ξεκίνησαν από το πρωί της Παρασκευής, ενώ από το Σάββατο η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε ελέγχους και στις επιχειρήσεις. Με την ολοκλήρωση των αυτοψιών, οι Δήμοι θα αποστείλουν τους φακέλους στο Υπουργείο, ώστε μέσα σε πέντε ημέρες να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων.

Το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ορίστηκε στα 600 ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές θα κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤnews ο δήμαρχος Βάρης, περισσότερα από 100 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή.

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και στο παραλιακό μέτωπο Καλάμου–Ωρωπού, όπου σημειώθηκαν καθιζήσεις, ενώ οι Άγιοι Απόστολοι εξακολουθούν να δοκιμάζονται δύο ημέρες μετά την κακοκαιρία.

Υποδομές και κατοικίες έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, με τοίχους και στέγες να έχουν καταρρεύσει και κατοίκους να απομακρύνονται από μη κατοικήσιμα σπίτια.

Σε 12 κατοικίες πραγματοποιήθηκαν σήμερα αυτοψίες, οι οποίες θα συνεχιστούν το Σάββατο για την αξιολόγηση της στατικότητας των κτηρίων.

Το έργο της αποκατάστασης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις μεγαλύτερες ζημιές να εντοπίζονται σε Άνω Γλυφάδα, Βάρη, Άγιο Δημήτριο και στο παραλιακό μέτωπο του Καλάμου, όπου τα συνεργεία εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των υποδομών.