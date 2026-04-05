Τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας υπό «πολιορκία»: Μεγάλη πορεία κατά της εκδίωξης των κατοίκων

Με πλακάτ, καπνογόνα και κυρίαρχα συνθήματα το «Κάτω τα χέρια από τα Προσφυγικά» και το «Ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε», ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία αλληλεγγύης στο κέντρο της Αθήνας.



Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από τα Προπύλαια, ανέβηκαν προς τη Βουλή και στη συνέχεια, μέσω της Πανεπιστημίου και της Χαριλάου Τρικούπη, επέστρεψαν στη γειτονιά των Προσφυγικών από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται η αντίθεση της κοινότητας στην προγραμματική σύμβαση ανάπλασης που υπεγράφη μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, Υπουργείου Πολιτισμού και Δ.ΥΠ.Α.

Προσφυγικά: Ανάπλαση όπως...ξεσπίτωμα

Σύμφωνα με τους κατοίκους, το σχέδιο αυτό συνεπάγεται την εκκένωση περισσότερων από 400 ανθρώπων και τη διάλυση 22 αυτοοργανωμένων δομών που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες στο συγκρότημα των Προσφυγικών.



Η κατάσταση, όπως αναφέρουν, κρίνεται πλέον οριακή, καθώς το μέλος της κοινότητας, Αριστοτέλης Χαντζής, συμπληρώνει σήμερα την 60ή ημέρα απεργίας πείνας. Η υγεία του απεργού παρουσιάζει σοβαρή επιδείνωση, με την ιατρική ομάδα να προειδοποιεί για άμεσους καρδιαγγειακούς κινδύνους.



Τα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι, μεταξύ άλλων, η άμεση ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής, η παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια τους και στη γειτονιά και η αποκατάσταση των κτιρίων μέσω αυτοχρηματοδότησης από την ΑΜΚΕ «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών», χωρίς τη χρήση δημόσιου χρήματος.



Οι συμμετέχοντες κατήγγειλαν την κρατική αποσιώπηση του ζητήματος και δήλωσαν την απόφασή τους να κλιμακώσουν τον αγώνα για την υπεράσπιση της κοινότητάς τους.