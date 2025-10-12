Τα πρώτα λεπτά της ελεύθερης από τους ναζί Αθήνας - Η «χαμένη» ταινία του Φίνου

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 1944. Τα γερμανικά στρατεύματα αποχωρούν από την Αθήνα και κάπως έτσι γράφεται το τέλος της κατοχής. Η πρωτεύουσα απελευθερώνεται και η Ελλάδα περνά πλέον σε νέα φάση.

Το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου, ο Γερμανός αντιπτέραρχος, στρατιωτικός διοικητής Νοτίου Ελλάδος Χέλμουτ Φέλμυ δηλώνει ότι τα γερμανικά στρατεύματα αποσύρονται από την Αθήνα που έχει ήδη κηρυχθεί ανοχύρωτη πόλη.

Το επόμενο πρωί ο Φέλμυ, συνοδευόμενος από τον κατοχικό δήμαρχο Αθηναίων Άγγελο Γεωργάτο και τους λιγοστούς ναζί στρατιώτες που έχουν μείνει σαν φρουρά του, καταθέτει στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Περίπου την ίδια ώρα (όλα αυτά έγιναν περίπου στις 9:30 το πρωί) ένας Γερμανός στρατιώτης υπέστειλε τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη, την πήρε υπό μάλης και αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι, σηματοδοτώντας το τέλος της γερμανικής κατοχής. Στη συνέχεια όλοι μαζί, με κομβόι, έφυγαν από την Αθήνα κινούμενοι προς τον βορρά!

Η χαμένη ταινία από την Απελευθέρωση της Αθήνας

Τα ντοκουμέντα που υπάρχουν από εκείνη την ημέρα είναι ελάχιστα. Κυρίως ηχητικά, όπως μπορείτε να δείτε και στη συνέχεια του κειμένου.

Υπάρχει όμως και μία ταινία, γυρισμένη από τον Φιλιποίμηνα Φίνο, που αποτελεί ντοκουμέντο και τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στη δημοσιότητα.

Ο ιδρυτής της Finos Film, με την κάμερα στο χέρι εκείνο το πρωινό της 12ης Οκτωβρίου 1944 κατέγραφε τις πρώτες στιγμές από την ελεύθερη Αθήνα. Από τον κόσμο που ζητωκραύγαζε μέχρι την υποστολή της ναζιστικής σημαίας.

Δεν πρόλαβε, λόγω πολιτικών εξελίξεων, να ετοιμάσει το ζουρνάλ που σχεδίαζε. Το 1999 ο Ροβήρος Μανθούλης ανακάλυψε το φιλμ και το ενέταξε σε μια σειρά ντοκιμαντέρ για τον εμφύλιο.