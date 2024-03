Ταβέρνες για την Τσικνοπέμπτη - Μαγαζιά με κρέας που λιώνει στο στόμα

Το παϊδάκι θέλει καταρχήν διαλυτικά ανάμεσα στο α και το ι, έπειτα, είναι προτιμότερο να το απολαύσετε με το χέρι, όντως, δεν θα διαφωνήσουμε με αυτό που μας λένε οι γονείς μας δεκαετίες τώρα, κάθε φορά που πλησιάζουμε το πιρούνι και το μαχαίρι. Σήμερα λοιπόν είναι Τσικνοπέμπτη, μια ημέρα που εθιμοτυπικά τρώμε κρέας.

Το συγκεκριμένο έθιμο φαίνεται πως συνδέεται με τις βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. Το γλέντι με κόκκινο κρέας και κρασί, ήταν κάτι σαν ιεροτελεστία για τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους, μια γιορτή, για να προϋπαντήσουν τον ερχομό της άνοιξης.

Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε, αν το ζητάει ο οργανισμός σας πολύ και δεν φάγατε κρέας Τετάρτη βράδυ (όπως εγώ), μπορείτε να δοκιμάσετε να κλείσετε τραπέζι στα παρακάτω μαγαζιά - ναούς της κρεατοφαγίας.

May the force be with you.

Το Περιβόλι - Βάρη

Διεύθυνση: Kυρηνείας (π. Κυργίων) 15

Λίγα λόγια: Αν θέλεις να γλιτώσεις από το πανηγύρι της τσίκνας που γίνεται σε κάθε Τσικνοπέμπτη τα τελευταία 2.0000 χρόνια, θα πας στο Περιβόλι. Εκλεκτή πρώτη ύλη σε όλα τα κρεατικά του, όμορφη σάλα, και μεράκι από όλο το προσωπικό.

Κατσόγιαννος - Δραπετσώνα

Διεύθυνση: Αγίου Παντελεήμονος 15

Λίγα λόγια: Μαγικός μες την απλότητα του ο Κατσόγιαννος, μας ταΐζει μαμαδίστικα από το 1930 μέχρι σήμερα. Στην Δραπετσώνα εμείς (δεν) έχουμε ζωή, έλεγε ένα τραγούδι κάποτε, όμως στα ξύλινα τραπεζάκια του θα νιώσεις σπιτικά.

Ο Κεφαλονίτης - Καστέλα

Διεύθυνση: Ρεθύμνης και Τσακάλωφ 19, Πειραιάς.

Λίγα λόγια: Μικρο μαγαζί, από τα πιο ιστορικά του Πειραιά, εδώ έρχεσαι για το ξακουστό παϊδάκι του, και για την βόλτα στου Προφήτη Ηλία τα σοκάκια.

Άποψη από τη σάλα του Κεφαλονίτη

Το Ρεμούτσικο - Άγιος Δημήτριος

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 120

Λίγα λόγια: Όμορφη, καταπράσινη αυλή, ξακουστό παϊδάκι, αλλά και ότι άλλο βγάλει η τίμια σούβλα του.

Μυρτιά - Νέα Σμύρνη

Διεύθυνση: Αϊδινίου 55

Λίγα λόγια: Γλυκιά, οικογενειακή ταβέρνα, με ειδίκευση σε μπριζόλες, λουκάνικα, μπιφτέκια, που κάνουν παρέα συνήθως σε πατάτες ζουμερές, χοντροκομμένες, τζατζίκι και κολοκυθάκι, safe πράγματα, που εμπιστευόμαστε και αγαπάμε.

Τo Γίδι - Μεταμόρφωση

Διεύθυνση: Τατοΐου 17

Λίγα λόγια: Σοβαρή χασαποταβέρνα, γι' αυθεντικούς μερακλήδες που αναζητούν πάντα το καλύτερο.

Τσομπανάκος - Καισαριανή

Διεύθυνση: Ανακρέοντος 2

Λίγα λόγια: Θρυλικό μαγαζί, σταθερά στο ίδιο σημείο για επτά δεκαετίες! Εδώ ο Βασίλης Τσιτσάνης είχε δικό του κλειδί, εδώ συχνάζουν επώνυμοι αθλητές, πολιτικοί, εδώ είναι το στέκι της Ζωζώς Σαπουντζάκη (!), εδώ τα παϊδάκια τα λένε «φρούτα του δάσους» και κάθε γεύμα, ακόμα και το πιο απλό, έχει τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.

Anadolu Mutfağı - Κέντρο

Διεύθυνση: Μπούσγου 2, Γκύζη

Λίγα λόγια: Το έκανε γνωστό ο Σελίμ, ο γνωστός, αγαπητός σεφ που γνωρίσαμε στο MasterChef, και σήμερα λειτουργεί ύπο άλλη διεύθυνση, αλλά με τις ίδιες ανατολίτικες νοστιμίες.

Kozi's - Μελίσσια

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 34

Λίγα λόγια: Αν αγαπάς το κρέας, πρέπει να χαρίσεις στον εαυτό σου αυτό το ταξίδι στη νοτοαφρικάνικη προσέγγιση του ψησίματος, του αλατίσματος και της κοπής του. Μαγαζί-θρύλος των Β.Π.