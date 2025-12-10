Ταχιάος: Ενδέχεται να καθυστερήσει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Πως δεν αποκλείεται να λάβει μικρή παράταση η παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Παραχωρώντας συνέντευξη στη δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100, ο υφυπουργός επισήμανε ότι η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του μετρό προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για την επέκταση, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Πρόσθεσε ότι στόχος του υπουργείου είναι να τεθεί σε λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό κατά την περίοδο του Πάσχα για να μην πληγεί η αγορά.

Ερωτηθείς σχετικά, επισήμανε ότι δεν μπορεί να απαντήσει αν θα είναι η επόμενη διακοπή λειτουργίας τον Φεβρουάριο, καθώς όπως είπε: «μελετάμε διάφορα εναλλακτικά μοτίβα διακοπών, ακόμα και το ενδεχόμενο να γίνει πολύ μικρότερη διακοπή και να μπορέσει αυτό, όμως, να παρατείνει κατά τι την παράδοση λειτουργίας του μετρό, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί η πόλη».

«Επειδή όλα αυτά οδηγούν πολύ κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα, φέτος είναι νωρίς το Πάσχα, και σε μέρες που η αγορά θέλει να λειτουργήσει, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να συγχρονίσουμε την παράδοση του μετρό με τις μέρες εκείνες», συμπλήρωσε.

«Είναι κάτι που το μελετάμε ακόμα και έχει πέσει ως ιδέα στο τραπέζι, αλλά είναι κάτι που δεν το απορρίπτουμε, γιατί πέρα από την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα, υπάρχει και η εξυπηρέτηση της πόλης, που είναι κάτι πολύ βασικό σε μέρες χρονιάρες όπως αυτές, κατά τις οποίες θα παραδοθεί και η Καλαμαριά σε εμπορική λειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το πόσο θα κρατήσει η επόμενη διακοπή, ο υφυπουργός διευκρίνισε πως βρίσκεται σε συζητήσεις ώστε αυτή να περιοριστεί στις δύο εβδομάδες.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι γίνεται μια συνεννόηση με την εταιρία Thema για λειτουργία του μετρό σε 24ωρη βάση τα δύο Σαββατοκύριακα των διακοπών των Χριστουγέννων.

Για το flyover, υπογράμμισε ότι η κατασκευάστρια εταιρία έχει πετύχει εντυπωσιακούς ρυθμούς. «Παραμένουμε πάρα πολύ πιστοί στο χρονοδιάγραμμα του Μαΐου του 2027 και ει δυνατόν με ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση», σημείωσε.