Ταχιάος για την αποκατάσταση ζημιών από τον Daniel: «Δίνουμε μάχη με τον χρόνο»

Σε εξέλιξη είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα αποκατάστασης των βλαβών που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Daniel και Elias σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

«Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούν περίπου 1,3 δισ. ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες ενός καταστρεπτικού φαινομένου, ούτε να συμβασιοποιηθούν τόσο σύνθετα έργα τα οποία δεν εξαντλούνται στην απλή αποκατάσταση, δηλαδή στην επαναφορά των κατασκευών στην προτέρα κατάσταση, αλλά πρέπει και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανθεκτικότητας που επιβάλλει η κλιματική κρίση που μας έδειξε τα δόντια της με τον “Daniel” και τον “Elias”», δήλωσε ο Νίκος Ταχιάος κατά την επίσκεψή του σε εργοτάξια στη Θεσσαλία.

Ο Υφυπουργός Υποδομών πραγματοποίησε αυτοψίες στις γέφυρες Διάβας στον Δήμο Μετεώρων, Αμπελιάς στον Δήμο Φαρσάλων, Ξηριά στον Δήμο Αλμυρού και Αλιγαρορέματος στον Δήμο Βόλου. «Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους αναδόχους και οι υπηρεσίες του Υπουργείου δίνουν μια μεγάλη μάχη για να παραμείνουμε απολύτως συνεπείς στον χρόνο», σημείωσε. «Είμαι αισιόδοξος, καθώς τα στελέχη μας έτρεξαν ό,τι απαιτήθηκε μέχρι σήμερα σε χρόνο – ρεκόρ».

«Αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί και εγκαθίστανται εργοτάξια παντού όπου αυτό είναι εφικτό και όχι μόνο για τα οδικά έργα, αλλά και για τις αποκαταστάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο», δήλωσε ο Υφυπουργός, επισημαίνοντας την σημασία τήρησης των προθεσμιών που θέτει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026, αλλά και την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης των αποκαταστάσεων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

«Το άλλο μεγάλο στοίχημα, πέρα από τις υπόλοιπες αποκαταστάσεις του Daniel, είναι να αποδώσουμε σε κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Ε65, μέχρι την εκπνοή του πρώτου εξαμήνου του 2026», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

Για να ολοκληρωθεί ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (γνωστός ως Ε65) απομένουν τα 46 χλμ. του βόρειου τμήματος, από τον κόμβο Καλαμπάκας έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό, στο ύψος των Γρεβενών. Αν και ο αρχικός στόχος ήταν το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025, οι καθυστερήσεις με τις απαλλοτριώσεις και τις αρχαιολογικές ανασκαφές μετέθεσαν την ημερομηνία κατά ένα εξάμηνο.