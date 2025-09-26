Τασούλας: «Το Μουσείο Ακρόπολης θα υποδεχθεί την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα»

Τους προέδρους των Εθνικών Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, μιλώντας με ισχυρή επιχειρηματολογία υπέρ του επαναπατρισμού των πολυπόθητων Γλυπτών.

O Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχτηκε τους προέδρους, τονίζοντας ότι ο επαναπατρισμός των Γλυπτών του Παρθενώνα αφορά την παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα και ότι δεν θα αποτελέσει ήττα για τη Βρετανία:

«Σας καλωσορίζω με ευγνωμοσύνη για τις πρωτοβουλίες σας και για τη συμβολή σας στον στόχο μας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Γνωρίζω ότι οι προσπάθειές σας σε όλο τον κόσμο, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πολύ ευνοϊκό ρεύμα στην κοινή γνώμη για το όραμά μας. Η επίδραση στην κοινή γνώμη των χωρών σας και ειδικά της Μεγάλης Βρετανίας είναι μία από τις προϋποθέσεις για την επιτυχία του στόχου μας» δήλωσε αρχικά ο Πρόεδρος Δημοκρατίας.

«Είμαι βέβαιος ότι αργά ή γρήγορα το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ένα μουσείο που περιμένει, θα υποδεχτεί αυτή την τεράστια χειρονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, την επιστροφή των Γλυπτών. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η επανένωση δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας. Κανείς δεν θα ηττηθεί αν τα Γλυπτά επιστρέψουν και επανενωθούν γιατί το αίτημα αφορά την παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα και είναι τελικά οικουμενικό».

Τασούλας: «Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι έτοιμο να στεγάσει τα Γλυπτά όταν επαναπατριστούν»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέχεια αναφέρθηκε στα βήματα εξέλιξης του Μουσείο της Ακρόπολης ώστε να είναι σε θέση να υποδεχτεί κάποια στιγμή τα Γλυπτά.

«Η ελληνική πλευρά ενισχύει την επιχειρηματολογία τής διεκδίκησής της με απτές αποδείξεις της ισχυρής της βούλησης και της έμπρακτης δυνατότητας και ικανότητάς της να προστατεύσει, να διατηρήσει, να αναδείξει και να διαχειριστεί με τον βέλτιστο και ενδεδειγμένο επιστημονικά και τεχνικά τρόπο τα Γλυπτά», ανέφερε.

«Εδώ και δεκαετίες υλοποιεί ένα υποδειγματικό και αξιοθαύμαστο έργο συντήρησης, αποκατάστασης και αναστήλωσης του συνόλου των μνημείων της Ακρόπολης, του Παρθενώνα συμπεριλαμβανομένου», συνέχισε.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε συγκεκριμένα για την τροφοδότηση του Μουσείου της Ακρόπολης με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό από την ελληνική πλευρά:

«Προχώρησε στη δημιουργία του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, ενός μουσείου αφιερωμένου σ΄ αυτά τα μνημεία, που σχεδιάστηκε, ανεγέρθηκε και εξοπλίστηκε με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, προκειμένου να στεγάσει, υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες, τα Γλυπτά μετά τον επαναπατρισμό τους».

«Κατ’ αυτόν τον τρόπο κατέρριψε και το τελευταίο επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου ότι η Ελλάδα δεν διέθετε κατάλληλες και αντάξιες υποδομές φιλοξενίας. Έχουν ήδη συμπληρωθεί 16 χρόνια εξαιρετικά επιτυχημένης λειτουργίας του μουσείου αυτού, που συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα και πλέον αναγνωρίσιμα, δημοφιλή και επισκέψιμα του κόσμου», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Τασούλα, «η ελληνική πλευρά δηλώνει συνεχώς την ειλικρινή πρόθεσή της να συνδράμει και να συνεργαστεί δημιουργικά στο πλαίσιο της υφιστάμενης αρχαιολογικής νομοθεσίας με το Βρετανικό Μουσείο προκειμένου η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα να μην δημιουργήσει κενό στις συλλογές και στο εκθεσιακό του πρόγραμμα, προσφέροντας σε αντάλλαγμα διαρκείς και ανανεούμενες περιοδικές εκθέσεις και δάνεια αρχαιοτήτων υψηλού κύρους, καλλιτεχνικής και ιστορικής σπουδαιότητας και αξίας που θα διατηρούν αμείωτο και θα ανανεώνουν το ενδιαφέρον του κοινού».

Στη συνάντηση συμμετείχαν η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης των Εθνικών Επιτροπών (IARPS) και πρόεδρος της Βελγικής Επιτροπής Christiane Tytgat, ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης και πρόεδρος της Αυστραλιανής Επιτροπής Emanuel Comino, ο πρόεδρος της Βρετανικής Ένωσης για την Επανένωση των Γλυπτών και Βουλευτής Andrew George, η αντιπρόεδρος της Σερβικής Επιτροπής Inès Kljakovic, ο Ingemar Lindahl πρόεδρος της Σουηδικής Επτροπής, η Cléopâtre Montandon πρόεδρος της Ελβετικής Επιτροπής και ο Περικλής Σταμπέκης πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής.

Η Διεθνής Ένωση των Εθνικών Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, γνωστή ως IARPS (International Association for the Reunification of the Parthenon Sculptures), συσπειρώνει 20 Εθνικές Επιτροπές από 18 χώρες και υποστηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης.

«Η διευκρίνιση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου της κυπριακής τραγωδίας αποτελεί ύψιστη ηθική υποχρέωση της χώρας μας»

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων της Κυπριακής Τραγωδίας, υπό την Πρόεδρο του ΔΣ Μαρία Καλμπουρτζή, δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Τασούλας ενημερώθηκε για τις πρόσφατες εξελίξεις ως προς την πορεία ταυτοποίησης των οστών των Ελλαδιτών αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας, καθώς και για τις ενέργειες της Πανελλήνιας Επιτροπής προς ανάδειξη του ανθρωπιστικού ζητήματος των αγνοουμένων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας στον αγώνα των συγγενών των αγνοουμένων, που συνεχίζεται 51 χρόνια μετά την παράνομη τουρκική εισβολή, τονίζοντας ότι η διευκρίνιση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου αποτελεί ύψιστη ηθική υποχρέωση της χώρας μας. Εξέφρασε, επίσης, τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα, σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσει να αναδεικνύει το ζήτημα των αγνοουμένων σε διεθνή fora, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τις σχετικές υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Πηγή: ERT NEWS