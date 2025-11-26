Τασούλας στην Αφή της Φλόγας: «Η Ελλάδα συνδέεται ξανά με την Ολυμπιακή οικογένεια»

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, αμέσως μετά την τελετή, δήλωσε ότι «σήμερα η πατρίδα μας, η Ελλάδα, συνδέεται και πάλι με την παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια». Όπως τόνισε, από την Αρχαία Ολυμπία εκπέμπεται ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης, ενότητας, δημιουργικότητας και προόδου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η αφή του Ολυμπιακού Φωτός είναι μια «συναρπαστική διαδικασία» που μας ταξιδεύει χιλιάδες χρόνια πίσω, ενώ παράλληλα μας ενώνει με το μέλλον.

Η Φλόγα, που αναχωρεί για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, θα φωτίσει –όπως είπε– όλες τις αξίες του Ολυμπισμού: την ενότητα, τη συνεργασία των λαών, την ειρήνη και την καταπαύση των εχθροπραξιών.

«Αυτές τις αξίες τις χρειαζόμαστε όσο ποτέ σήμερα, σε ένα διεθνές περιβάλλον που δεν είναι μόνο ρευστό αλλά και εμπόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα για μια ακόμη φορά πρωτοστατεί στην ανάδειξη του Ολυμπιακού πνεύματος.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αναγνωρίζει αυτή τη συμβολή της χώρας μας, γεγονός που αποδεικνύεται και από την παρουσία της στην Αρχαία Ολυμπία.

«Η ειρήνη, η ενότητα και η ανθρώπινη δημιουργία ξεκινούν από εδώ για να ακουστούν και πάλι σε όλο τον κόσμο», ανέφερε (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Συνάντηση με την Πρόεδρο της ΔΟΕ

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αρχαία Ολυμπία, ο κ. Τασούλας είχε συνάντηση με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι. Η κ. Κόβεντρι τον ενημέρωσε για την προετοιμασία των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που θα διεξαχθούν στη βόρεια Ιταλία τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την επικεφαλής της ΔΟΕ για την ενημέρωση και εξέφρασε την ευχή οι Αγώνες σε Μιλάνο και Κορτίνα να τιμήσουν το ολυμπιακό ιδεώδες και το «Ευ Αγωνίζεσθαι».

Παράλληλα, ζήτησε τη στήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, που είναι διεθνώς γνωστή για το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα Σπύρος Καπράλος .