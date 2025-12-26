Taste Atlas: Το ελληνικό τυρί που πήρε την πρωτιά - Εμείς το ξέραμε

Η παραγωγή γάλακτος και τυροκομικών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου παρέμεινε σταθερή – και ελαφρώς αυξημένη – το 2025, παρά την πίεση της κλιματικής αλλαγής και το υψηλό κόστος παραγωγής.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, η σταθερότητα αυτή οφείλεται στην ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου με ζώα αναπαραγωγής, μια κίνηση που απέτρεψε σημαντική μείωση στις ποσότητες γάλακτος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συνολική παραγωγή φτάνει τους 1.400 τόνους, εκ των οποίων οι 1.200 τόνοι αφορούν τη Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ – το προϊόν–σύμβολο του νησιού. Το υπόλοιπο καλύπτει γάλα, γιαούρτι και άλλα τυριά.

Η παραγωγή βασίζεται σε αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα, με μικρή άνοδο στο πρώτο, αν και οι καιρικές συνθήκες κρατούν τις προοπτικές αβέβαιες.

Η γραβιέρα εξάγεται ήδη σε 18 χώρες, με στόχο να φτάσει τις 20 στις αρχές του νέου έτους. Ωστόσο, οι εξαγωγές παραμένουν χαμηλότερες από παλαιότερα, λόγω της απώλειας της ρωσικής αγοράς και της σταδιακής μείωσης της γαλακτοπαραγωγής – περίπου 6 τόνοι λιγότερο γάλα την ημέρα μέσα σε έξι χρόνια, εξαιτίας αποχώρησης παραγωγών, κόστους και λειψυδρίας.

Για να στηρίξει τον κλάδο, ο συνεταιρισμός προχωρά σε μέτρα όπως φθηνότερες ζωοτροφές, ευνοϊκές πιστώσεις και επένδυση 750.000 ευρώ σε νέα μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η οποία θα παράγει καθαρό νερό για το τυροκομείο και για άρδευση.

Και μέσα σε όλα αυτά, έρχεται η μεγάλη διάκριση: Η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ανακηρύχθηκε από το Taste Atlas ως το καλύτερο τυρί στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη ενός προϊόντος που έχει γίνει συνώνυμο της ναξιώτικης γαστρονομίας και βασικός πυλώνας της τοπικής οικονομίας.

Όπως τονίζει ο κ. Καπούνης, η διάκριση ανήκει «στους παραγωγούς, στους τυροκόμους, στο προσωπικό της Ένωσης και στον καταναλωτή που τιμά τη Γραβιέρα Νάξου».