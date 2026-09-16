Ταξί: Αυξάνονται οι τιμές στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια – Πόσο θα κοστίζει η αναμονή

Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών με ταξί για τις διαδρομές από και προς τα δυο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η νέα τιμολόγηση αποτελεί αποτέλεσμα της συζήτησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους εκπροσώπους του κλάδου και θα ισχύσει αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ.

Η νέα τιμολόγηση, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, έρχεται «μετά από την επίμονη πίεση και την τεκμηριωμένη εισήγηση του για ανάγκη προσαρμογής των κομίστρων στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και στο πραγματικό κόστος λειτουργίας των ταξί.».

Με τη νέα ρύθμιση:

Η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ

Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο, από 00:00 έως 05:00 διαμορφώνεται στα 65 ευρώ

Για τη Θεσσαλονίκη η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα.

«Η αναπροσαρμογή των τιμών αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για την οικονομική βιωσιμότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή ταξί καθώς το λειτουργικό κόστος του κλάδου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το ταξί αποτελεί βασικό κρίκο της αστικής και τουριστικής μετακίνησης και ο επαγγελματίας οδηγός καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε αυξημένα κόστη καυσίμων, συντήρησης, ασφάλισης, φορολογίας και γενικότερα λειτουργίας του οχήματος.» επισημαίνει στην ανακοίνωση του το ΣΑΤΑ. Παράλληλα «θεωρεί πως η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αναγνώριση της πραγματικότητας που βιώνει καθημερινά ο επαγγελματίας του κλάδου».

Τέλος, δηλώνει πως «η αναπροσαρμογή, πάντως, δεν σημαίνει ότι κλείνει ο κύκλος των διεκδικήσεων» διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να πιέζει για ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου στην Αττική.