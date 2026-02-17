Ταξί: Κανονικά η απεργία την Τετάρτη - «Απαξιωτική η στάση του υπουργείου Υποδομών»

Προς νέες κινητοποιήσεις οδεύουν οι αυτοκινητιστές των ταξί που από το προαύλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσαν ότι συνεχίζεται κανονικά την Τετάρτη 18/2 η απεργία, ενώ το «χειρόφρενο» θα μείνει τραβηγμένο και την Πέμπτη (19/02).

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εκπρόσωπος των αυτοκινητιστών ενημέρωσε από μικροφώνου τους συναδέλφους του για την εξέλιξη των επαφών, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την απουσία του αρμόδιου αν. Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «ο κ. Κυρανάκης λείπει, δεν είναι εδώ και μας αντιμετωπίζει αρνητικά και απαξιωτικά. Ο αγώνας μας συνεχίζεται αύριο και την Πέμπτη. Η πίεση που ασκούμε είναι πολιτική. Η κυβέρνηση είναι στα χειρότερά της».

Οι ιδιοκτήτες ταξί ξεκαθαρίζουν ότι η στρατηγική τους στοχεύει πλέον στην άσκηση πολιτικής πίεσης, θεωρώντας πως η παρούσα συγκυρία ευνοεί τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους.

Με το βλέμμα στραμμένο στην τουριστική περίοδο αλλά και στις τρέχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι αυτοκινητιστές δηλώνουν ανυποχώρητοι, αναμένοντας μια ουσιαστική ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματά τους.

Σημειώνεται ότι κατά την αυτοκινητοπομπή που πραγματοποίησαν τα ταξί προς το υπουργείο Μεταφορών ξεχώρισε η στιγμή με τα καπνογόνα που άναψαν κάτοικοι των Προσφυγικών στην Αλεξάνδρας, σε ένδειξη συμπαράστασης.