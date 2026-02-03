Ταξί: Προειδοποιεί με απεργία διαρκείας ο Λυμπερόπουλος - Πορεία οδηγών στο Μαξίμου

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται οι αυτοκινητιστές ταξί, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ με κατεύθυνση το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κλάδος αντιδρά έντονα στα σχέδια της κυβέρνησης για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας λόγο για «βίαιη προσαρμογή» χωρίς υποδομές, ενώ καταγγέλλει αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές και ιδιωτικά συμφέροντα.

Ζητούν απομάκρυνση Κυρανάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προχώρησε σε δηλώσεις λίγο πριν την εκκίνηση της πορείας, ζητώντας συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

«Σήμερα έχουμε μια πορεία και θα ζητήσουμε ότι πρέπει να μας δει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρουμε ότι θα 'ναι δύσκολο. Ο Μητσοτάκης δεν παίρνει ευθύνες. Τον ξέρουμε εδώ και 7 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να αντικαταστήσει τους αρμόδιους υπουργούς: «Τουλάχιστον, μπορεί όσο αντέχει πολιτικά και παραμένει στην εξουσία, να αλλάξει αυτόν τον άνθρωπο, έστω και να φέρει ξανά πίσω, έναν από τους Υπουργούς που χρησιμοποίησε -δυστυχώς ένας μόνος- και καθότανε και συζητούσε μαζί μας, έστω κι αν έλυνε ή δεν έλυνε τα προβλήματά μας, τον κύριο Οικονόμου».

«Παράλογη απαίτηση η ηλεκτροκίνηση»

Ο κ. Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για νόμους του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», αναφερόμενος στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση: «Αυτής της παράλογης απαίτησης που έχει ο Κυρανάκης να μας εντάξει, κατ' εξαίρεση όλης της Ευρώπης, σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Χωρίς να έχει υποδομή, χωρίς να έχει δυνατότητα να ανταποκριθεί στο να παρέχουμε καλές υπηρεσίες».

Κατήγγειλε δε ευθέως σχέδιο εξόντωσης του κλάδου υπέρ μεγάλων συμφερόντων: «Θέλει να μας στείλει την πελατεία μας στα Ι.Χ. και στη διαπλοκή που εκπροσωπεί ο κύριος Κυρανάκης, ξεκάθαρα. Το καλοκαίρι ο οδηγός δεν θα βγάζει πάνω από 50 ευρώ με τα αυτοκίνητα του Βασιλάκη και του κάθε Βασιλάκη να δουλεύουν σαν ταξί».

Τελεσίγραφο για απεργία διαρκείας

Το μήνυμα του προέδρου του ΣΑΤΑ ήταν σαφές και αδιαπραγμάτευτο: «Δεν πάει άλλο. Ο κλάδος δεν αντέχει... Αν κατεβάσει αυτό το νομοσχέδιο που θέλει και έχει ετοιμάσει και εμείς το βρήκαμε, μέχρι και να ψηφιστεί τουλάχιστον, ο κλάδος θα βγει σε διαρκή απεργία.

Ο κλάδος δεν θα κωλώσει με τίποτα. Αυτό το κοινωνικό αγαθό δεν θα αφήσουμε να το πάρει ο Βασιλάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Είναι πεντακάθαρο το πράγμα. Η διαπλοκή δεν θα περάσει. Ή αυτοί ή εμείς».

Τα 6 αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, οι αυτοκινητιστές διεκδικούν:

Ηλεκτροκίνηση: Όχι στην βίαιη μετάβαση. Ξεκάθαρο πλαίσιο: Διαχωρισμός έργου Ταξί και Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Αθέμιτος ανταγωνισμός: Πάταξη της ασυδοσίας των πολυεθνικών. Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας. Φορολογικό: Τέλος στην τεκμαρτή φορολόγηση. Απόσυρση: Του Ερανιστικού Νομοσχεδίου.

Το ΣΑΤΑ κατηγορεί το Υπουργείο Μεταφορών ότι «απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει», τονίζοντας πως οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος απέναντι στην απαξίωση του επαγγέλματος. «Το ταξί δεν σιωπά, το ταξί απαντά», καταλήγει η ανακοίνωση.