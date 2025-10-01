Μενού

Ταξίδεψε με καγιάκ από την Κύθνο στη Σίφνο για να διαμαρτυρηθεί για την ακτοπλοϊκή σύνδεση

Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε να διαμαρτυρηθεί κάτοικος της Κύθνου για το πρόβλημα με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού.

Ένας πρωτότυπος και δυναμικός τρόπος διαμαρτυρίας σημειώθηκε στις Κυκλάδες, με πρωταγωνιστή έναν κάτοικο της Κύθνου, ο οποίος αποφάσισε να διασχίσει με καγιάκ τη θάλασσα μέχρι τη Σίφνο, θέλοντας να αναδείξει το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής απομόνωσης του νησιού του.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μόνιμος κάτοικος της Κύθνου, πραγματοποίησε το θαλάσσιο αυτό ταξίδι —που περιλάμβανε και στάση στη Σέριφο— αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες, με βροχή και δυνατούς ανέμους.

Σκοπός του ήταν να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα για την παντελή έλλειψη ακτοπλοϊκών δρομολογίων που συνδέουν την Κύθνο με τον Πειραιά και τα υπόλοιπα νησιά των δυτικών Κυκλάδων, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η άφιξή του στη Σίφνο συνέπεσε με το Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές», στο οποίο συμμετείχε, προτού πάρει ξανά τον δρόμο της επιστροφής — πάντα με το καγιάκ του — για την Κύθνο.

Η πράξη του Χριστοδουλάκη αναδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μικρότερα νησιά: την έλλειψη σταθερής και επαρκούς σύνδεσης, ιδίως εκτός της τουριστικής αιχμής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα των κατοίκων, την οικονομία και τη βιωσιμότητα των νησιών.

