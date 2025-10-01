Ταξιδεύουμε με τη SEAJETS και τον Οκτώρβιο: Από το Μαντούδι στις Σποράδες και τον Βόλο

Ανταποκρινόμενη σε συνεχή αιτήματα από κρατικούς φορείς, επαγγελματίες αλλά και μόνιμους κατοίκους, η SEAJETS θα συνεχίσει να εκτελεί δρομολόγια κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στη γραμμή:
Βόλος – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος – Μαντούδι Ευβοίας (και επιστροφή).
Η SEAJETS, πιστή στο όραμά της, στέκεται διαχρονικά δίπλα στις νησιωτικές κοινωνίες. Με την επέκταση των δρομολογίων ενισχύει την προσβασιμότητα, φέρνει πιο κοντά την ηπειρωτική με την νησιωτική Ελλάδα, διευκολύνει την καθημερινότητα των νησιωτών και συμβάλλει ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες και ανάγκες των νησιών.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο seajets.com
- Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό
- Πάμελα Άντερσον: Αγνώριστη στην Εβδομάδα Μόδας χάρη στο νέο εντυπωσιακό λουκ της
- Μαρία Φωκά: Η «Όλγα Μαρκάτου» του Ντόλτσε Βίτα όπως δεν την έχεις ξαναδεί
- Η εξομολόγηση Μαρκουλάκη για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη: «Η ζωή έρχεται και σου δίνει γροθιές»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.