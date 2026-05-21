Ταξιτζής εφάρμοζε την «προπαίδεια» στο ταξίμετρο: Το σκέπαζε και χρέωνε διπλάσιο κόμιστρο

Συνελήφθη από άντρες της Τροχαίας χθες (20/5) στο κέντρο της Αθήνας, ένας επιτήδειος 50χρονος ταξιτζής, ο οποίος πολλαπλασίαζε την αξία του ταξίμετρου και αποσπούσε σκανδαλώδη ποσά από τους επιβάτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου και σκόπιμη επέμβαση σε ταξίμετρο, κατά την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, ο 50χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. να κινείται στο κέντρο της Αθήνας και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιβάτες οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί από τον Λυκαβηττό και για τη διαδρομή μέχρι την Πλατεία Μοναστηρακίου.

Κατά την άφιξη, εισέπραξε το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ αντί του προβλεπόμενου ποσού των 7,5 ευρώ, έχοντας καλύψει με πανί το ταξίμετρο. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε ο κατηγορούμενος είχε επέμβει στη λειτουργία της ταμειακής μηχανής, ώστε να εκδίδεται απόδειξη μόνο μετά από δική του βούληση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.