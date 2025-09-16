Ταύρος: Βρέθηκαν τρύπες από πυροβολισμό στον ΚΕΦΟΔΕ - Τι αναφέρουν εργαζόμενοι

Σε εγρήγορση τέθηκαν το πρωί της Τρίτης (16/9), στις 09:30 πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικές Αρχές στον Ταύρο αφού ενημερώθηκαν, από προϊστάμενο του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιων και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) στην οδό Πειριαώς, για την εύρεση οπών σε δύο τζάμια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν εντοπίστηκαν κάλυκες ή άλλα ευρήματα στον Ταύρο, με τους εργαζομένους να κάνουν λόγο πως τα γραφεία έκλεισαν χθες το απόγευμα, γύρω στις 07:30.

Οι εργαζόμενοι συμπληρώνουν πως οτιδήποτε συνέβη, έγινε κατά τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας.