Ταυτοποίηθηκε η σορός στην παραλία Κορινού στην Πιερία - Ανήκει στον 69χρονο αγνοούμενο ψαρά

Ταυτοποίηθηκε η σορός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη σε παραλία του Κορινού Πιερίας, χθες το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, η οποία ανήκει στον 69χρονο ψαρά που αγνοείτο.
Τα ίχνη του είχαν χαθεί εδώ και λίγες ημέρες, όταν όσο βρίσκοταν για ψάρεμα με τη σύζυγό του στην Επανομή Θεσσαλονίκης, αναποδογύρισε η βάρκα τους.
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Η σύζυγός του κολύμπησε και κατάφερε να σωθεί και να ενημερώσει τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Η υπόθεση έληξε άδοξα, καθώς ο άτυχος 69χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Αφού μετέβη κλιμάκιο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, διενεργώντας αυτοψία, ξεκίνησε η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού και ανακαλύφθηκε πως ανήκε στον 69χρονο.
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