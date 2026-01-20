Ταυτοποιήθηκε ο 24χρονος Influencer οδηγός μηχανής που οδηγούσε επικίνδυνα - Πώς τον εντόπισαν

Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο οδηγός μηχανής που οδηγούσε αντικανονικά, παραβιάζοντας σχεδόν το σύνολο του ΚΟΚ, ο οποίος κοινοποιούσε σχετικά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, επιδεικνύοντας τις παράνομη οδηγική του συμπεριφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, διερεύνησαν αναρτήσεις βιντεοληπτικού υλικού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου εμφανίζονται 2 αναβάτες μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού που αγνοούν σήμα αστυνομικών για έλεγχο στο κέντρο της Αθήνας, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς για να διαφύγουν.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία ταυτοποίησε δύο 24χρονους αλλοδαπούς.

Σε βάρος τους, και σε βάρος 22χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προτροπή σε τέλεση αδικήματος, επικίνδυνη οδήγηση και ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 11-10-2025, ο 24χρονος οδηγώντας μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού με συνεπιβάτη έτερο 24χρονο αλλοδαπό, στο κέντρο της Αθήνας, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.