Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του Δημαρχείου Σαρωνικού: Φέρεται να..έφαγε το φαγητό του γραφείου

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που διέρρηξε το Δημαρχείο Σαρωνικού. Φέρεται να παραβίασε το παράθυρο, να ερεύνησε γραφεία, και ύστερα να....έφαγε όλα τα τρόφιμα στο γραφείο.

Αστυνομία
Περιπολικό Ελληνικής Αστυνομίας | Shutterstock
Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που διέρρηξε πριν από μια εβδομάδα το Δημαρχείο Σαρωνικού.

Πρόκειται για έναν 39χρονος που παραβίασε το παράθυρο του κτιρίου, ερεύνησε γραφεία προκαλώντας φθορές, μεταξύ των οποίων και θραύση γυάλινης θύρας, ενώ αφαίρεσε και κινητό τηλέφωνο, όπως σημειώνει και η ΕΡΤ. 

Αυτό που επίσης προέκυψε από  την προανακριτική έρευνα είναι ότι ο 39χρονος όσο έκανε τη διάρρηξη...κατανάλωσε όλα τα τρόφιμα που εντόπισε στα γραφεία. 

ΕΛΛΑΔΑ