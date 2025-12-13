Το «τέλειο έγκλημα» της οδού Καλλιρρόης: Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας που έμεινε ανεξιχνίαστο

Χριστούγεννα του 1992. Η Αθήνα φοράει τα γιορτινά της, αλλά κάτω από την άσφαλτο της οδού Καλλιρρόης, στα έγκατα του Νέου Κόσμου, εξελίσσεται ένα σενάριο που θα ζήλευε και το Χόλιγουντ. Όχι από την είσοδο, ούτε από την οροφή, αλλά μέσα από τη γη, μια ομάδα «φαντομάδων» ετοιμάζεται να γράψει το κεφάλαιο της πιο εντυπωσιακής ληστείας στα ελληνικά χρονικά.

Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας δεν ήταν απλώς μια κλοπή. Ήταν ουσιαστικά μια επιχείρηση «χειρουργικής» ακρίβειας που, που τρεις δεκαετίες μετά, παραμένει ένα μυστήριο χωρίς ενόχους.

Το πρωινό της αποκάλυψης

Η Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 1992, ξημέρωσε με ένα σοκ. Οι υπάλληλοι που άνοιξαν το υποκατάστημα βρέθηκαν μπροστά στο απόλυτο κενό. Το υπόγειο θησαυροφυλάκιο είχε παραβιαστεί και η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική: 301 θυρίδες είχαν αδειάσει.

Μετρητά, σπάνια κοσμήματα, πλάκες χρυσού και έγγραφα ανυπολόγιστης αξίας είχαν κάνει φτερά. Η πρώτη αποτίμηση της λείας προκάλεσε ίλιγγο: 5 δισεκατομμύρια δραχμές - ένα ποσό αστρονομικό για την εποχή, χωρίς καν να υπολογιστεί η συναισθηματική ή ιστορική αξία των κειμηλίων που χάθηκαν για πάντα. Αν θελήσουμε να αντιστοιχήσουμε τα χρήματα που εκλάπησαν τότε, με τα σημερινά δεδομένα, τότε μιλάμε για ένα ποσό πάνω από τα 40 εκατ. ευρώ!

Ένα τούνελ κάτω από τη μύτη της Αστυνομίας

Αυτό που σόκαρε την κοινή γνώμη και τις αρχές δεν ήταν μόνο το μέγεθος της κλοπής, αλλά η μεθοδολογία. Οι δράστες δεν ήταν τυχαίοι διαρρήκτες.

: Ξεκινούσαν από ένα φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ κοντά στην κοίτη του Ιλισού, περνούσαν κάτω από κεντρικούς δρόμους και κατέληγαν με μαθηματική ακρίβεια στο «μαλακό υπογάστριο» της τράπεζας. Ο εξοπλισμός: Μέσα στη σήραγγα βρέθηκαν ξύλινα υποστυλώματα, ράγες και ένα αυτοσχέδιο βαγονέτο.

Όλα μαρτυρούσαν μια εργασία εβδομάδων, αν όχι μηνών. Το πιο εξοργιστικό; Τις προηγούμενες ημέρες, οι συναγερμοί χτυπούσαν. Όμως, οι προειδοποιήσεις αποδόθηκαν σε «τεχνικές βλάβες» ή δονήσεις από διερχόμενα οχήματα. Κανείς δεν φαντάστηκε ότι κάποιοι έσκαβαν κάτω από τα πόδια τους.

Το μυστήριο που δεν λύθηκε ποτέ

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση και γιγαντιαία. Τα σενάρια έδιναν και έπαιρναν: μιλούσαν για επαγγελματίες του διεθνούς υποκόσμου, για «εγκέφαλους» από την Ιταλία, ακόμα και για εσωτερική πληροφόρηση από υπαλλήλους της τράπεζας.

Παρά τις προσαγωγές και τις ανακρίσεις, το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό. Κανένα δακτυλικό αποτύπωμα. Κανένα ίχνος DNA. Κανένα στοιχείο που να οδηγεί σε ταυτοποίηση. Οι δράστες και τα κλοπιμαία εξαφανίστηκαν σαν να μην υπήρξαν ποτέ.

Ριφιφί: Από τον... μύθο στην οθόνη

Για τους ιδιοκτήτες των θυρίδων, το ριφιφί ήταν μια τραγωδία. Οικογενειακά κειμήλια γενεών χάθηκαν σε μια νύχτα, ενώ η υπόθεση άνοιξε για πρώτη φορά έναν μεγάλο δημόσιο διάλογο για την ασφάλεια των τραπεζών και την ευθύνη τους απέναντι στους πελάτες - ερωτήματα που τότε έμειναν αναπάντητα. Σήμερα, το ριφιφί της οδού Καλλιρρόης έχει περάσει στη σφαίρα του αστικού μύθου. Κάθε φορά που έργα στην περιοχή αποκαλύπτουν ίχνη εκείνου του παλιού λαγουμιού, η ιστορία ζωντανεύει ξανά. Παραμένει το τέλειο έγκλημα: μια απόδειξη του πόσο εύθραυστη είναι τελικά η ψευδαίσθηση της απόλυτης ασφάλειας.

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, ήταν αυτό το περίφημο ριφιφί του 1992 που… ευθύνεται για την καθίζηση στο συγκεκριμένο σημείο της Καλλιρόης, καθώς σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, επί τόσα χρόνια δεν είχε γίνει καμία απολύτως παρέμβαση για την ενίσχυση του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα 30 και πλέον χρόνια μετά μετά, η γη να σκιστεί στα… δύο.

Εμπνευσμένη από τη συγκεκριμένη, ανεξιχνίαστη ληστεία στην Τράπεζα Εργασίας το 1992, είναι και η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, κάνει πρεμιέρα στις 15 Δεκεμβρίου, 33 χρόνια μετά από το πραγματικό γεγονός, στο COSMOTE CINEMA 1.