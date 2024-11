Teleperformance: Χρυσή Διάκριση για το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εργασίας

Η εταιρεία τιμήθηκε με τη χρυσή διάκριση στην κατηγορία «Best Home/Remote Agent Program», στα Global Top Ranking Performers Awards 2024, που διοργανώθηκαν από τον οργανισμό Contact Center World στο Λονδίνο.

Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό βραβείο που κατακτά η Teleperformance στην Ελλάδα για την απομακρυσμένη εργασία μέσα στο 2024, μετά τη διάκρισή της στην ίδια κατηγορία για την περιοχή EMEA, στην εκδήλωση του Contact Center World στο Άμστερνταμ. Η βράβευση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να παρέχει βέλτιστες συνθήκες για την εξ αποστάσεως εργασία, δημιουργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον με ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης για το προσωπικό της.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Δημήτρης Καζαζάκης, Senior Manager of New Client Onboarding της Teleperformance στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του Global NEXT Generation Contact Center & CX Conference. Παρουσιάζοντας τη στρατηγική «Work-From-Anywhere» που εφαρμόζει η εταιρεία, αναφέρθηκε σε βασικά σημεία της επιτυχίας της, όπως οι πρακτικές αποδοτικής διαχείρισης των απομακρυσμένων ομάδων, η βέλτιστη ψηφιακή εμπειρία των εργαζομένων, η συνεχής εκπαίδευση και η χρήση προηγμένων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σχετικά με την παγκόσμια διάκριση, η Charlotte Foucteau, CEO της Teleperformance στην Ελλάδα δήλωσε: «Η αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, με δύο χρυσά βραβεία για την remote εργασία σε καταξιωμένες διεθνείς διοργανώσεις, αποδεικνύει τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και ενισχύει τη θέση της Teleperformance στην Ελλάδα ως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για την ομάδα μας, καθώς η παγκόσμια διάκρισή μας με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Remote Agent Program αναδεικνύει την αφοσίωση και το πάθος των στελεχών μας, που κάνουν την απομακρυσμένη εργασία μια πραγματικά θετική εμπειρία τόσο για τους ανθρώπους μας, όσο και για τους συνεργάτες μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις πρακτικές μας για να διατηρήσουμε αυτό το υψηλό επίπεδο ποιότητας, επαγγελματισμού και αποδοτικότητας. Αυτό το βραβείο ανήκει σε κάθε μέλος της ομάδας μας και είναι για εμάς ένα ακόμα ορόσημο στην κοινή μας πορεία».

Τα Top Ranking Performers Awards του Contact Center World θεωρούνται ένας από τους πιο επιδραστικούς θεσμούς στον κλάδο των Contact Center & Customer Experience Management. Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε φέτος για 19η χρονιά, συγκέντρωσε πάνω από 2.000 συμμετοχές από περισσότερες από 80 χώρες.

Το Contact Center World αποτελεί τη μεγαλύτερη ένωση για επαγγελματίες του συγκεκριμένου κλάδου, με πάνω από 225.000 μέλη παγκοσμίως, και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα βραβείων στον τομέα, υποστηρίζοντας τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και την επαγγελματική εξέλιξη.

Επισκεφτείτε: www.teleperfomance.com