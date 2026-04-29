Τελευταίο δρομολόγιο για 130 λεωφορεία του ΟΑΣΘ: Το τέλος μιας εποχής στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

Μετά από δεκαετίες «μάχης» με την άσφαλτο και εκατομμύρια δρομολόγια στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, 130 λεωφορεία του ΟΑΣΘ ετοιμάζονται για την τελευταία τους διαδρομή.

Με το κοντέρ τους να σημαδεύει πάνω από 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα, ήρθε η ώρα να «ξεκουραστούν» οριστικά. Τα λεωφορεία που μεγάλωσαν γενιές Θεσσαλονικέων αποσύρονται από την ενεργό δράση και παίρνουν τον δρόμο για την εκποίηση μέσω της ΑΑΔΕ, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες αναμνήσεις από την καθημερινή ζωή της πόλης.

«Το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης αδειάζει από οχήματα που έκλεισαν τον κύκλο τους, απελευθερώνοντας πολύτιμο χώρο για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων υποδομών, προκειμένου να υποδεχθούν τα καινούργια λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Η Θεσσαλονίκη αξίζει συγκοινωνίες που κοιτούν μπροστά, όχι στο παρελθόν. Και η απομάκρυνση των απαρχαιωμένων λεωφορείων δεν είναι μόνο ανάγκη, είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για έναν ΟΑΣΘ πιο σύγχρονο, πιο «καθαρό», πιο αποτελεσματικό», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του Οργανισμού.

Ο διευθυντής συντήρησης του ΟΑΣΘ, Βασίλης Πετρογιάννης, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη διαδικασία. «Μέχρι τέλος Ιουνίου περιμένουμε τα 50 νέα αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία 18 μέτρων», τόνισε χαρακτηριστικά ο Β. Πετρογιάννης για την επόμενη ημέρα, που απαιτεί και νέο σταθμό φόρτισης. Όπως ανέφερε, μέχρι τέλος του καλοκαιριού-αρχές Σεπτέμβρη τα λεωφορεία αυτά θα είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

