Το τελευταίο τηλεφώνημα της Ελληνίδας αεροσυνοδού πριν την τραγωδία: «Σ’ αγαπώ θα μιλήσουμε όταν φτάσω»

Ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδού που βρέθηκε ανάμεσα στα οκτώ θύματα της αεροπορικής τραγωδίας στην Τουρκία, μίλησε για τις τελευταίες στιγμές πριν εκείνη επιβιβαστεί στη μοιραία πτήση.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2006, όταν γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας της στην Ολυμπιακή Αεροπορία.

Όπως περιέγραψε, η τελευταία τους επικοινωνία έγινε το προηγούμενο βράδυ. «Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την τελευταία της πτήση. Μου είπε "Σ’ αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω"», ανέφερε στον ΑΝΤ1, προσθέτοντας με πόνο: «Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ».

Την ίδια ώρα, οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της συντριβής. Το αεροσκάφος Falcon 50, στο οποίο επέβαιναν ανώτατοι Λίβυοι αξιωματούχοι και το πλήρωμα, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, όμως συνετρίβη λίγα λεπτά αργότερα.

Ο πιλότος πρόλαβε να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη και να ζητήσει άμεση επιστροφή, πριν χαθεί η επικοινωνία.

Η περιοχή της συντριβής καλύπτει περίπου τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα, με τα σωστικά συνεργεία να συγκεντρώνουν στοιχεία από τα διάσπαρτα θραύσματα. Μάρτυρες μίλησαν για ισχυρό κρότο τη στιγμή της έκρηξης και έντονη οσμή καυσίμων στον αέρα.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, τέσσερις υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί της αποστολής και τα τρία μέλη του πληρώματος. Το ελληνικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και η Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Οι έρευνες συνεχίζονται με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ενώ η πιθανότητα ηλεκτρικής βλάβης παραμένει στο επίκεντρο των αρχών.