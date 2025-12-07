Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ: Εικόνες από την αποξήλωση των καλωδίων στον Πειραιά

Μια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία των αστικών μετακινήσεων στην Αττική ξεκίνησε σήμερα (07/12) από τον Πειραιά, όπου συνεργεία προχώρησαν στην απομάκρυνση των εναέριων καλωδίων των τρόλεϊ. Η ενέργεια αυτή, που σηματοδοτεί το τέλος ενός συστήματος με ιστορία άνω των 70 ετών, εντάσσεται στο σχέδιο εκσυγχρονισμού των δημόσιων συγκοινωνιών.

Η διαδικασία αποξήλωσης αναμένεται να διαρκέσει περίπου 18 μήνες και αφορά συνολικά 143 χιλιόμετρα δικτύου, δηλαδή περίπου το 70% της υφιστάμενης υποδομής. Οι πρώτες γραμμές που περνούν στη νέα εποχή είναι οι «17» και «20», οι οποίες πλέον θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από ηλεκτρικά λεωφορεία νέας γενιάς.

Αποξήλωση των καλωδίων τρόλεϊ στον Πειραιά | EUROKINISSI

Οι εργασίες είχαν καθυστερήσει λόγω αντιδράσεων εργαζομένων, που διατύπωναν επιφυλάξεις σχετικά με το οικονομικό όφελος και την αναγκαιότητα του έργου. Παρ’ όλα αυτά, το υπουργείο Μεταφορών προχωρά στην υλοποίηση του σχεδιασμού, τονίζοντας ότι η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει πλέον μια πιο ευέλικτη και αποδοτική μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρικό στόλο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ορόσημο. Όπως σημείωσε, η εποχή του τρόλεϊ «ολοκληρώνεται με σεβασμό στην ιστορία του», ενώ η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί πλέον να αξιοποιείται αποτελεσματικά μέσω σύγχρονων ηλεκτρικών λεωφορείων, χωρίς την ανάγκη εναέριων καλωδίων.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη συμβολή της απομάκρυνσης των καλωδίων στη βελτίωση της εικόνας της πόλης, καθώς θα «απελευθερώσει» τον ουρανό της Αθήνας και του Πειραιά, με θετικές επιπτώσεις τόσο στην αισθητική όσο και στη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Η σταδιακή αντικατάσταση του δικτύου, που ξεκινά από τον Πειραιά και στη συνέχεια θα επεκταθεί στην Αθήνα, αναμένεται να μεταμορφώσει τις αστικές μετακινήσεις, ushering in μια πιο καθαρή, αθόρυβη και σύγχρονη εποχή για τις δημόσιες συγκοινωνίες της πρωτεύουσας.

