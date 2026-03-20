Τέλος η ταλαιπωρία στην Ιόνια Οδό: Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στο σημείο της Συκούλας

Ανακούφιση για χιλιάδες οδηγούς που κινούνται στην Ιόνια Οδό, καθώς αποκαθίσταται η κυκλοφορία στο σημείο της Συκούλας.

Ύστερα από σχεδόν δύο μήνες πλήρους διακοπής και στα δύο ρεύματα, γεγονός που είχε μεταφέρει όλο τον φόρτο στο δύσβατο δίκτυο της παλιάς Εθνικής Οδού, ο αυτοκινητόδρομος επαναλειτουργεί με αμφιδρόμηση σε ένα μόνο ρεύμα. Το δεύτερο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας, η κυκλοφορία επανεκκινεί από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Και οι δύο κατευθύνσεις θα εξυπηρετούνται μέσω ενός ρεύματος στο τμήμα όπου είχαν σημειωθεί οι σοβαρές κατολισθήσεις, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων από τον σύγχρονο οδικό άξονα, μειώνοντας σημαντικά τόσο τον χρόνο ταξιδιού όσο και τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν οι οδηγοί το προηγούμενο διάστημα.

Η αμφιδρόμηση θα εφαρμοστεί στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 128,500, ενώ τα μέτρα αναμένεται να ισχύσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν αυξημένη προσοχή, καθώς η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε περιορισμένο πλάτος οδοστρώματος.

Η επαναλειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, μετά τα προβλήματα που προκάλεσε το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Η διαχειρίστρια εταιρεία θα ενημερώνει διαρκώς τους οδηγούς μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων, ενώ η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων θα βρίσκεται σε επιφυλακή, ιδίως ενόψει των περιόδων αυξημένης κίνησης, όπως το Πάσχα και το καλοκαίρι.