Τέλος τα χάρτινα εισιτήρια: Πότε έρχεται η ψηφιακή κάρτα στα ΜΜΜ

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την εμφάνιση του «ψηφιακού εισιτηρίου» σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Μέσα στους επόμενους μήνες, όπως σημειώνει και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ Γιώργος Σπηλιόπουλος στην ΕΡΤ, η Athenacard, η μπλε πλαστική κάρτα που εκδίδουμε στο μετρό θα μπορεί να είναι πλέον στο κινητό.
Έτσι θα μπορεί ο επιβάτης, αφού κατεβάσει την εφαρμογή του ΟΑΣΑ, με την άυλη κάρτα να αγοράσει εισιτήριο, είτε μηνιαίο, είτε πακέτο διαδρομών, είτε ετήσιο, είτε και μια μόνο διαδρομή.
Διαβάστε επίσης: Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν Μετρό και Ηλεκτρικός
Η ψηφιακή κάρτα σκανάρεται από τον εκάστοτε ελεγκτή, όπως σκανάρεται και η χρεωστική κάρτα με την οποία επίσης μπορεί ο επιβάτης να αξιοποιήσει ως εισιτήριο.
Η οριστική ημερομηνία, θα ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο. Το μέτρο θα ισχύει για όλο το συγκοινωνιακό δίκτυο.
