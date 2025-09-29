Μενού

Τέλος τα χάρτινα εισιτήρια: Πότε έρχεται η ψηφιακή κάρτα στα ΜΜΜ

Έρχεται το «ψηφιακό εισιτήριο» σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Στιγμιότυπο από το Μετρό Θεσσαλονίκης
Άτομο επικυρώνει το εισιτήριό του στο Μετρό Θεσσαλονίκης | ΑΠΕ - ΜΠΕ / ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ
Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την εμφάνιση του «ψηφιακού εισιτηρίου» σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Μέσα στους επόμενους μήνες, όπως σημειώνει και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ Γιώργος Σπηλιόπουλος στην ΕΡΤ, η Athenacard, η μπλε πλαστική κάρτα που εκδίδουμε στο μετρό θα μπορεί να είναι πλέον στο κινητό. 

Έτσι θα μπορεί ο επιβάτης, αφού κατεβάσει την εφαρμογή του ΟΑΣΑ, με την άυλη κάρτα να αγοράσει εισιτήριο, είτε μηνιαίο, είτε πακέτο διαδρομών, είτε ετήσιο, είτε και μια μόνο διαδρομή. 

Η ψηφιακή κάρτα σκανάρεται από τον εκάστοτε ελεγκτή, όπως σκανάρεται και η χρεωστική κάρτα με την οποία επίσης μπορεί ο επιβάτης να αξιοποιήσει ως εισιτήριο. 

Η οριστική ημερομηνία, θα ανακοινωθεί  μέσα στον Οκτώβριο. Το μέτρο θα ισχύει για όλο το συγκοινωνιακό δίκτυο.

 

