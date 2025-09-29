Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν Μετρό και Ηλεκτρικός

Σε κήρυξη πανελλαδικής απεργίας για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 προχώρησαν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και άλλα σωματεία. Κύριο αίτημά τους αποτελεί το εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη εργασία, κάτι που καταπατά το θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα της 8ωρης εργασίας.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ φωνάζουν όχι στο 13ωρο και ζητούν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Θα εξυπηρετούν Μετρό και Ηλεκτρικός

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΗΣΑΠ, το Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και το τραμ αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως και τις 5 το απόγευμα της 1ης Οκτώβρη για να εξυπηρετήσουν τη μετακίνηση των απεργών.

Δεν είναι γνωστό, προς το παρόν, πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ την ημέρα της απεργίας.