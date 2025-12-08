Αναβλήθηκε η δικαστική διαμάχη για την υπόθεση του Απόστολου Λύτρα και της πρώην συζύγου του Σοφία Πολυζωγοπούλου, με φόντο το ζήτημα των περιουσιακών στοιχείων.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το δικστήριο με την αγωγή που κατέθεσε ο δικηγόρος ύψους, ενός εκατομμυρίου ευρώ, ζητώντας περιουσιακά στοιχεία τα οποία υποστηρίζει ότι είχε στην κατοχή της η κυρία Πολυζωγοπούλου αλλά αποκτήθηκαν με λεφτά του ίδιου.
Αξίζει να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται για το δικαστήριο, του ξυλοδαρμού, το οποίο θα διεξαχθεί κανονικά στις 20 Μαίου του 2026.
Σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno, οι δύο τους αποφάσισαν να λύσουν το ζήτημα εξωδικαστικά την υπόθεση και να μοιράσουν τα περιουσιακά στοιχεία κατόπιν συννενόησης.
- «Κάνω ότι είμαι καλά αλλά τα χάνω»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου που σκοτώθηκε από πίτμπουλ
- Ο βέβαιος ανασχηματισμός πριν τις εκλογές, η κοινή εμφάνιση Καραμανλή-Βενιζέλου και η πίκρα του εξώστη
- «Δεν θα πήγαινα στον Λιάγκα ούτε για 50.000 ευρώ»: Η Τίνα Μεσσαροπούλου τράβηξε κόκκινη γραμμή
- Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λύτρα - Πολυζωγοπούλου για την αγωγή του εκατομμυρίου: Πώς θα μοιράσουν τα περιουσιακά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.