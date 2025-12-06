Τέλος στη δράση συμμορίας που λήστευε ΟΠΑΠ – Έξι υποθέσεις εξιχνιάστηκαν

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εξάρθρωση συμμορίας νεαρών που διέπρατταν ληστείες σε πρακτορεία τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού, με επίκεντρο την περιοχή του Βύρωνα.

Για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών και το αντίστοιχο τμήμα του Βύρωνα.

Στις 1 Δεκεμβρίου, οι αρχές συνέλαβαν τέσσερις νεαρούς ηλικίας 17 έως 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ληστείες κατά συναυτουργία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Ευρήματα | Astynomia.gr

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η δράση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, με έξι ληστείες σε Βύρωνα, Καισαριανή, Μαρούσι και Αθήνα. Οι κατηγορούμενοι κινούνταν πεζοί, κυρίως βραδινές ώρες, εντόπιζαν τα πρακτορεία-στόχους και με καλυμμένα πρόσωπα, απειλώντας με πιστόλι και μαχαίρι, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και αφαιρούσαν χρήματα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 20χρονος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο από τα πρακτορεία που λήστευε η ίδια συμμορία, μάλιστα την ώρα των επιθέσεων.

Κατά τις έρευνες στις οικίες τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν στις ληστείες, πιστόλι, ρόπαλο, κουκούλες full face και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.