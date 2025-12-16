Τέλος στην περιπέτεια: Η αμαξοστοιχία IC57 αναχώρησε από Λειανοκλάδι με 93’ καθυστέρηση

Η αμαξοστοιχία IC57 της Hellenic Train, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, ακινητοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στον Δομοκό λόγω σοβαρής βλάβης στη μηχανή.
Μετά από ρυμούλκηση με εφεδρικές μηχανές έως το Λειανοκλάδι, αναχώρησε τελικά για Αθήνα με 93 λεπτά καθυστέρηση, επηρεάζοντας και το αντίστροφο δρομολόγιο της IC56.
Περίπου 300 επιβάτες παρέμειναν στο τρένο με συνεχή ενημέρωση από το προσωπικό.
Η εταιρεία διερευνά τα αίτια και υπενθυμίζει ότι οι ταξιδιώτες δικαιούνται αποζημίωση βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/782: 25% για καθυστέρηση 60–119 λεπτών, 50% για άνω των 120 λεπτών.
