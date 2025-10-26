Συνελήφθη φυγόποινος 55χρονος με ποινή κάθειρξης 13 ετών μετά από πολυετή έρευνα

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε την Πέμπτη (23/10) ένας 55χρονος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Αναζητήσεων της ΕΛΑΣ. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση αφορά γεγονότα του 2003, όταν ο 55χρονος φέρεται να έδωσε εντολή σε τέσσερις συνεργούς του να επιτεθούν σε κατάστημα στον Νέο Κόσμο, λόγω προσωπικών διαφορών με τον ιδιοκτήτη. Οι δράστες εισέβαλαν στο χώρο και πυροβόλησαν δύο υπαλλήλους, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.

Επιπλέον, σε βάρος του ίδιου εκκρεμούσε και δεύτερη καταδικαστική απόφαση, με ποινή φυλάκισης 1 έτους και 4 μηνών, για ψευδή καταμήνυση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.