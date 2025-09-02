Τέλος στις ουρές: Μέσω gov.gr η απόκτηση Άδειας Οδήγησης - Ποιες άλλες υπηρεσίες παρέχονται

Διαθέσιμη πλέον μέσω gov.gr, γίνεται η παροχή και η ανανέωση της Άδειας Οδήγησης καθώς και άλλες σχετικές διαδικασίες.

Αυτές οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες δημιουργήθηκαν με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και αποτελούν μέρος του συνεχιζόμενου έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, προστίθεται σε ένα σύνολο περισσότερων από 20 ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων.

Η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες και από τα ΚΕΠ διευκολύνει τους πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές διαδικασίες και τους δίνει την δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτές.

Ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες

Αυτές είναι oι έξι νέες υπηρεσίες που μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ είναι:

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης

Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς

Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για Άδειες Οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ

Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.