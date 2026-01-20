Μενού

«Τέλος» στο μπλόκο της Νίκαιας: Σενάριο μεγάλου συλλαλητηρίου στην Αθήνα

Αποχώρηση αγροτών από το μπλόκο Νίκαιας την Παρασκευή, ενώ εξετάζεται νέο συλλαλητήριο στην Αθήνα και συνεχίζονται κινητοποιήσεις αλλού.

Reader symbol
Newsroom
αγρότες μπλόκα
Μπλόκο αγροτών | In Time / Ανδρέας Αλεξόπουλος
  • Α-
  • Α+

Μετά τη σημερινή συνέλευση (20/01) στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες αποφάσισαν να αποχωρήσουν συντεταγμένα την προσεχή Παρασκευή, κλείνοντας έναν ακόμη κύκλο κινητοποιήσεων.

Παρά την αποχώρηση, το αγροτικό κίνημα δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης. Aντιθέτως, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο νέας Πανελλαδικής σύσκεψης μέσα στις επόμενες 14-20 ημέρες, με πρόταση για μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, που θα σηματοδοτήσει τη συνέχιση και πιθανή κλιμάκωση των διεκδικήσεων.

Ήδη αρκετά μπλόκα σε όλη τη χώρα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησης. Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες θα απομακρύνουν τα τρακτέρ τους την Παρασκευή (23/01) στις 12:00, ενώ αντίστοιχη απόφαση έχει ληφθεί και στο μπλόκο του Δερβενίου.

Την ίδια στιγμή, σε άλλα σημεία η μάχη συνεχίζεται. Στα μπλόκα του Λόγγου Τρικάλων και των Μαλγάρων, οι αγρότες αποφάσισαν ομόφωνα να παραμείνουν, κρατώντας ζωντανό το μέτωπο των κινητοποιήσεων και στέλνοντας μήνυμα πως ο αγώνας τους δεν έχει ολοκληρωθεί.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ