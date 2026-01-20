«Τέλος» στο μπλόκο της Νίκαιας: Σενάριο μεγάλου συλλαλητηρίου στην Αθήνα

Μετά τη σημερινή συνέλευση (20/01) στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες αποφάσισαν να αποχωρήσουν συντεταγμένα την προσεχή Παρασκευή, κλείνοντας έναν ακόμη κύκλο κινητοποιήσεων.

Παρά την αποχώρηση, το αγροτικό κίνημα δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης. Aντιθέτως, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο νέας Πανελλαδικής σύσκεψης μέσα στις επόμενες 14-20 ημέρες, με πρόταση για μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, που θα σηματοδοτήσει τη συνέχιση και πιθανή κλιμάκωση των διεκδικήσεων.

Ήδη αρκετά μπλόκα σε όλη τη χώρα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησης. Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες θα απομακρύνουν τα τρακτέρ τους την Παρασκευή (23/01) στις 12:00, ενώ αντίστοιχη απόφαση έχει ληφθεί και στο μπλόκο του Δερβενίου.

Την ίδια στιγμή, σε άλλα σημεία η μάχη συνεχίζεται. Στα μπλόκα του Λόγγου Τρικάλων και των Μαλγάρων, οι αγρότες αποφάσισαν ομόφωνα να παραμείνουν, κρατώντας ζωντανό το μέτωπο των κινητοποιήσεων και στέλνοντας μήνυμα πως ο αγώνας τους δεν έχει ολοκληρωθεί.