Τέλος τα τρόλεϊ μετά από 72 χρόνια: Άρχισε το «ξήλωμα» στον Πειραιά - Η δήλωση Κυρανάκη

Τέλος εποχής σήμανε σήμερα (7/12) για τα τρόλεϊ καθώς ξεκίνησε το «ξήλωμα» των πρώτων γραμμών.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες εργασίες θα γίνουν σήμερα το πρωί στον Πειραιά, με παρουσία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ωστόσο, πλήθος εργαζομένων βρίσκονται επίσης στο σημείθο προκειμένου να δηλώσουν την αντίθεση τους με τη νέα πρωτοβουλία.

«Είναι μια πολύ σημαντική μέρα που δεν μπορεί να επισκιαστεί από καμία διαφωνία. Η διαφωνία είναι μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Σήμερα ξεκινάει η αποξήλωση των καλωδίων των τρόλεϊ εδώ στον Πειραιά. Ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, το οποίο υπηρέτησε τον Αθηναίο και τον Πειραιώτη για πάνω από επτά δεκαετίες, φτάνει στο τέλος μιας εποχής.

Γιατί η τεχνολογία το έχει επιτρέψει, οι εποχές έχουν αλλάξει, και η ίδια καθαρή ενέργεια που έδωσε στο τρόλεϊ την ευκαιρία να αναδειχθεί μπορεί πλέον να εκπροσωπηθεί από τα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Αποχαιρετούμε σταδιακά τα τρόλεϊ όχι με ευκολία, αλλά με σεβασμό. Σεβασμό για όσα προσέφεραν, τόσο ως οχήματα όσο και χάρη στους ανθρώπους που εργάστηκαν σε αυτά.Τεχνικά όμως, αισθητικά και από άποψη δημοσίου και οικονομικού συμφέροντος, ο ουρανός της Αθήνας θα αναπνεύσει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Κυρανάκης.

Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ξεκινά η κατάργηση του 70% των εναέριων καλωδίων, αρχικά στον Πειραιά και στη συνέχεια στην Αθήνα, απελευθερώνοντας τον αστικό ορίζοντα και μειώνοντας τα κόστη συντήρησης.

Στο πλαίσιο της μετάβασης, οι γραμμές 17 και 20 θα αντικατασταθούν από σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος λειτουργίας ανά χιλιόμετρο είναι σημαντικά χαμηλότερο: 5,5 ευρώ για τα τρόλεϊ έναντι μόλις 2,5 ευρώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Επιπλέον, το παλιό δίκτυο θα απαιτούσε εκτεταμένη ανακατασκευή ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας την αλλαγή οικονομικά μονόδρομο.

Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι για κάθε δύο τρόλεϊ που αποσύρονται θα αγοράζονται τρία ηλεκτρικά λεωφορεία, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα οχημάτων. Σε συνδυασμό με τις νέες προσλήψεις οδηγών και τις μισθολογικές αυξήσεις, αναμένεται ότι τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα.