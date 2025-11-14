Τέμπη: 10 οικογένειες ζητούν εκταφή των σορών - Λήγει η προθεσμία για τα αιτήματα

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί στους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών να δηλώσουν αν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί εκταφή ή όχι.

Μέχρι στιγμής, από τις οικογένειες των 57 θυμάτων οι 10 έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν την πραγματοποίηση της εκταφής αποστέλλοντας υπομνήματα εντός της προβλεπόμενης δεκαήμερης προθεσμίας.

Στα υπομνήματα αυτά περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να προχωρήσει η διαδικασία της εκταφής, ενώ παράλληλα καταθέτουν τις απόψεις τους για τις εξετάσεις που θεωρούν ότι πρέπει να διενεργηθούν.

Επιπλέον, γνωστοποιούν και τους τεχνικούς συμβούλους που θα παρίστανται στην έρευνα, μαζί με τους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η Δικαιοσύνη.

33 από τις οικογένειες δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να γίνει εκταφή των σορών για τα δικά τους συγγενικά πρόσωπα.

Παράλληλα, αναζητούνται οι συγγενείς 5 ακόμη εκ των θυμάτων οι οποίοι είναι αλλοδαποί προκειμένου να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι την εκταφή.

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα οπότε λήγει η διορία, απομένουν 9 ακόμη συγγενείς θυμάτων να απαντήσουν εάν επιθυμούν ή όχι να γίνουν εκταφές.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία των εκταφών αφορά άλλη διαφορετική δικογραφία, η οποία δεν θα έχει καμία επίπτωση στην πρόοδο της κύριας δίκης των Τεμπών, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Επιδόθηκε στον σταθμάρχη κλητήριο θέσπισμα για τη δίκη

Το κλητήριο θέσπισμα για τη δίκη της 23ης Μαρτίου 2026, που αφορά την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία του δυστυχήματος στα Τέμπη, επιδόθηκε χθες, με παραλήπτη τον 60χρονο σταθμάρχη που είχε βάρδια τη νύχτα της τραγωδίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το επόμενο διάστημα θα αποσταλεί και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ενώ για τους δύο Ιταλούς κατηγορούμενους απαιτείται πρώτα η μετάφραση του φακέλου προκειμένου να τους επιδοθεί.



Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, φέρνοντας την υπόθεση της πολύνεκρης σύγκρουσης ολοένα και πιο κοντά στην εκδίκασή της.