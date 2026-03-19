Διεκόπη για τις 2 Απριλίου, η δίκη για τα βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία των Τεμπών λόγω αδιαθεσίας της προέδρου και η Χρυσούλα Χλωρού, αδερφή θύματος των Τεμπών, ξέσπασε στις κάμερες με φόντο το κώλυμα στη διαδικασία και την στάση του αναπληρωτή προέδρου.

Μεταξύ άλλων δήλωσε «απογοητευμένη από τη δικαιοσύνη στη χώρα» ενώ τόνισε ότι δεν έχουν δοθεί στους συγγενείς τα στοιχεία που κατασχέθηκαν.

Αναλυτικότερα δήλωσε, όπως μεταφέρει το onlarissa.gr: «Ένα αποτέλεσμα που απευχόμασταν σήμερα ήταν ότι η πρόεδρος δεν ήρθε, ζήτησε αναρρωτική. Αναβλήθηκε η δίκη για τις 2 Απριλίου. Ο δικαστής, ο οποίος ανέβηκε στην έδρα, μου έκανε τη χειρότερη εντύπωση που έχει κάνει αυτή τη στιγμή άνθρωπος. Η συμπεριφορά του ήταν τελείως αλαζονική. Δεν μιλούσε στους διαδίκους.

Δεν μας έχουν δώσει τίποτα απ’ τα πειστήρια, αυτά που κατασχέθηκαν. Ζητήσαμε να τα πάρουμε και μας πέταξε ένα «πάτε στην πρόεδρο πρωτοδικείου», η οποία φυσικά απουσιάζει. Το αντιλαμβάνεστε; Όλοι είναι ανεύθυνοι, όλοι είναι απόντες, όλοι προσπαθούν να μην πάρουμε ούτε τα στοιχεία στα χέρια μας, ούτε να προχωρήσει η δίκη, ούτε να εισέλθουν καινούργια στοιχεία στην άλλη δίκη.

Λυπάμαι πραγματικά για τη δικαιοσύνη μας. Αισθάνομαι τόσο απογοητευμένη από το θεσμό που δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε από δω και πέρα. Δευτέρα αρχίζει κύρια δίκη. Πώς να το διαχειριστούμε από τη στιγμή που στοιχεία από αυτήν εδώ τη δίκη θα πήγαιναν εκεί; Περιμένουμε κάτι καλύτερο από κει; Όχι. Περιμένουμε κάτι χειρότερο. Περιμένουμε ακόμη πιο τρομερά πράγματα απέναντι στους γονείς, απέναντι στους συγγενείς, απέναντι στην κοινωνία. Λυπάμαι πάρα πάρα πολύ», σημειώνει.