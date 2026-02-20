Μετά τα εξώδικα για τις εκταφές που απέστειλαν συγγενείς 9 θυμάτων των Τεμπών, ζητώντας να γίνει η εξέταση των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, αναβάλλονται προσωρινά οι 7 εκταφές που θα πραγματοποιούνταν αύριο.

Έχει γίνει μερική ανάκλιση της εισαγγελικής παραγγελίας καθώς η εισαγγελέας δεν απάντησε στα εξώδικα των συγγενών, καθώς έλειπε από το γραφείο της.

Οι υπογράφοντες του εξώδικου είναι η Μαρία Καρυστιανού, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο Δημήτρης Μπέζας και η σύζυγός του. Πρόκειται για τους γονείς της Μάρθης και της Φρατζέσκας, των οποίων οι σοροί είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο (21/02).

Η εισαγγελέας δεν απάντησε αφού απουσίαζε από το γραφείο της, ωστόσο έχει ανακληθεί η παραγγελία για 6 εκταφές με έγγραφο της εισαγγελέως Πρωτοδικών σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Επίσης υπάρχει μια ανάκλιση, η οποία προκύπτει από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας προς τον κ. Ψαρόπουλο. Το έγγραφο που εστάλη στον κ. Ψαρόπουλο κάνει λόγο για προφορική ανάκλιση της παραγγελίας.