Τέμπη: Aναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη Σύμβαση 717

Η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη σύμβαση 717, όπου έχει ταυτιστεί με το δυστύχημα των Τεμπών, αναβλήθηκε επ'αόριστον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο ελεγκτής κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα που συνέταξε για την εκτέλεση της Σύμβασης

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής, έως ότου ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς διαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριμένη σύμβαση και βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Την αναβολή είχε εισηγηθεί νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας, επικαλούμενη την εκκρεμότητα της σχετικής δικογραφίας που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως ανέφερε, το δικαστήριο είχε ζητήσει κατά την προηγούμενη συνεδρίαση ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης και, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, πρότεινε «την αναβολή της παρούσας δίκης μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκρισης και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την υπόθεση της Σύμβασης 717».

Η πλειονότητα των δικηγόρων που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων συμφώνησε με την εισαγγελική πρόταση, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι κρίσιμη για την υπόθεση. Αντίθετα, ορισμένοι συνήγοροι υποστήριξαν ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής και ότι η δίκη θα μπορούσε να συνεχιστεί κανονικά.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου ελεγκτή ζήτησαν την πρόοδο της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι το κατηγορητήριο στερείται νομικής βάσης και δεν συνδέεται με τις διώξεις που έχουν ασκηθεί σε στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Όπως ανέφεραν, ο βασικός ισχυρισμός του εντολέα τους είναι ότι η αποδιδόμενη σε εκείνον πράξη δεν σχετίζεται με τις ευθύνες που ερευνώνται για τα στελέχη της εταιρείας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το επίμαχο πόρισμα περιλαμβάνει εκτενείς αναφορές σε καθυστερήσεις και προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου.