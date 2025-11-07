Ένταση επικράτησε στη δικαστική αίθουσα για την υπόθεση των Τεμπών, με τη δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να παίρνει νέα αναβολή.

Το δικαστήριο όρισε ως νέα ημερομηνία την 3η Μαρτίου 2026, παρατείνοντας την εκκρεμότητα γύρω από τις ευθύνες και τον ρόλο των ελεγκτών στην πολύκροτη υπόθεση.

Η εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου εισηγήθηκε την αποβολή των συγγενών από την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος.

Όπως τόνισε, οι κατηγορούμενοι είχαν κληθεί να ελέγξουν την εκτέλεση της σύμβασης 717 και συνέταξαν έκθεση που δεν απέδιδε ποινικές ευθύνες στους αρμόδιους.

«Το αδίκημα που εξετάζεται αφορά την παράβαση καθήκοντος, όχι το δυστύχημα αυτό καθαυτό», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν στοιχειοθετείται νομικά η άμεση ζημία των συγγενών στην παρούσα διαδικασία.

«Ντροπή σας» – Η έκρηξη οργής

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα φορτίστηκε έντονα όταν, κατά τη διάρκεια των δευτερολογιών, συγγενής θύματος αντέδρασε οργισμένα σε τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων, φωνάζοντας: «Ντροπή σας».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου παρενέβη άμεσα, ζητώντας του να αποχωρήσει και υπενθυμίζοντας ότι «εδώ διεξάγεται δίκη».

Καθώς ο συγγενής έβγαινε από την αίθουσα, ο Αντώνης Ψαρόπουλος –επίσης συγγενής θύματος– τον ακολούθησε, λέγοντας με αγανάκτηση: «Να τη χαίρεστε!».

Η διαδικασία διεκόπη προσωρινά, ώστε το δικαστήριο να αποφασίσει για το αίτημα υποστήριξης της κατηγορίας.

Η ένταση δεν άργησε να επανέλθει. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Αντώνης Ψαρόπουλος επέστρεψε στην αίθουσα και απευθυνόμενος στον συνήγορο των κατηγορουμένων, είπε σε έντονο ύφος: «Προσβάλλεις τη μνήμη της κόρης μου με αυτόν τον ειρωνικό τρόπο!».