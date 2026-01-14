Τέμπη: Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού – Προσωρινός πρόεδρος του ΔΣ ο Ασλανίδης

Δεκτή έκανε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Δ.Σ. ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών, με τον Παύλο Ασλανίδη να αναλαμβάνει προσωρινά χρέη προέδρου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»:
«Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:
Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της.
Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:
- Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
- Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
- Ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Τα μέλη του ΔΣ
Παύλος Ασλανίδης
Ελένη Βασάρα
Μιρέλα Ρούτσι
Βασίλης Παυλίδης
Αναστάσιος Ταχμαζίδης».
- Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης: Θλίψη στην ΕΡΤ - «Λύγισε» η παρουσιάστρια
- Πλακιάς για Καρυστιανού: «Όποτε τη βλέπω θα την παίρνω αγκαλιά - Από τους πρώτους που ζητούσε δικαίωση»
- Μαρίζα Φλωράτου: Ποια είναι η νέα Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και γιατί ξεχώρισε
- Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Τραβάω ένα μεγάλο ζόρι - Αν δεν βρω λύση, δεν με βλέπω καλά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.