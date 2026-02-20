Τέμπη: Διευκρινίσεις του Αρείου Πάγου για τις εκταφές - «Η εισαγγελέας Λάρισας τις απέρριψε»

Σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας παρέχει διευκρινίσεις για τρόπο με τον όποιο η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διαχειρίστηκε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί για εκταφή θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Αφορμή για την έκδοση της διευκρινιστικής ανακοίνωσης του κ. Τζαβέλλα, αποτέλεσαν δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, αναφορικά με τα αιτήματα εκταφής θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Ακόμη, ο κ. Τζαβέλλας αναφέρεται στα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από συγγενείς θυμάτων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και με τα οποία ζητούσαν, να επιτραπεί στους τεχνικούς συμβούλους τους, η λήψη δειγμάτων, από τις σορούς των θυμάτων και συγγενών τους και η αποστολή αυτών, σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, δεν αποδέχθηκε - αλλά απέρριψε - τις ανωτέρω αιτήσεις, αναφορικά με το είδος και τους όρους εκτέλεσης όλων των απαραίτητων χημικών, βιοχημικών, τοξικολογικών, ιστολογικών κ.α. εξετάσεων, αλλά και εξετάσεων DNA, επί των σορών των θυμάτων, τα οποία αφορούσαν οι εν λόγω αιτήσεις, ακολούθως, δε, οι ανωτέρω σχετικές διαφωνίες της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας και των ανωτέρω αιτούντων συγγενών θυμάτων του ανωτέρω δυστυχήματος και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, εισήχθησαν, προς κρίση, ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας, βουλεύματά του, ήρε τις σχετικές διαφωνίες, υπέρ της άποψης της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας».