Τέμπη: Δήλωση για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο Δικαστικό Συμβούλιο

Η Βάσω Πανταζή, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, ανακοίνωσε την υποστήριξη της κατηγορίας στην Ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου θα γίνει, όπως ανέφερε σχετικά η συνήγορος, την Πέμπτη (18/9), στις 10:00 το πρωί.

«Η ανακρίτρια διενεργεί την ανάκριση σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόσο από τον πρωταθλητή της ενόργανης γυμναστικής Χριστόφορο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του Βασιλική Χλωρού στην τραγωδία των Τεμπών, όσο και από τη φοιτήτρια νομικής του ΕΚΠΑ, επιβαίνουσα στο βαγόνι 2, βαριά τραυματισμένη Αργυρή Παπαθανασίου» αναφέρει ακόμα η συνήγορος.

Τέμπη: Τι αναφέρει η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

«Στο πλαίσιο της εντολής που έχουμε λάβει ήδη από το στάδιο της τακτικής ανάκρισης, προκειμένου να βοηθήσουμε την Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες και να τιμωρήσει όλους τους υπαίτιους που οδήγησαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην τραγωδία των Τεμπών, την Πέμπτη 18/9 και ώρα 10:00 π.μ θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της κας ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών, διενεργεί την ανάκριση σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόσο από τον πρωταθλητή της ενόργανης γυμναστικής Χριστόφορο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του Βασιλική Χλωρού στην τραγωδία των Τεμπών, όσο και από τη φοιτήτρια νομικής του ΕΚΠΑ, επιβαίνουσα στο βαγόνι 2, βαριά τραυματισμένη Αργυρή Παπαθανασίου.

Με εκτίμηση

Βάσω Πανταζή

Συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας»