Τέμπη: Δίνουν ξανά το παρών συγγενείς και πολίτες του «Μέχρι Τέλους» στον Άγνωστο Στρατιώτη

Για ακόμα ένα βράδυ συγκεντρωμένοι συγγενείς και πολίτες για τα Τέμπη.

Η σημερινή συγκέντρωση για τα Τέμπη
Η σημερινή συγκέντρωση για τα Τέμπη | Eurokinissi
Δεκάδες πολίτες, μεταξύ τους οι συγγενείς, δίνουν για ένα ακόμα βράδυ το «παρών» μπροστά στη Βουλή και το άτυπο μνημείο για τα θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη.

Στην περιοχή υπάρχει αστυνομική παρουσία, ωστόσο κανένα «όργανο» δεν έχει κινήσει για να εφαρμόσει τη φρονηματική απαγόρευση συγκεντρώσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Ως εκ τούτου δεν έχει προκύψει κάποια ένταση με τους συγκεντρωμένους που βρίσκονται περιμετρικά του μνημείου με τα ονόματα, με τον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη να φωτίζεται από τα κεράκια, αφιερωμένα στους νεκρούς, όπως καταγράφει το Orange Press.

 

