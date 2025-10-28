Τέμπη: Δίνουν ξανά το παρών συγγενείς και πολίτες του «Μέχρι Τέλους» στον Άγνωστο Στρατιώτη

Δεκάδες πολίτες, μεταξύ τους οι συγγενείς, δίνουν για ένα ακόμα βράδυ το «παρών» μπροστά στη Βουλή και το άτυπο μνημείο για τα θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη.
Στην περιοχή υπάρχει αστυνομική παρουσία, ωστόσο κανένα «όργανο» δεν έχει κινήσει για να εφαρμόσει τη φρονηματική απαγόρευση συγκεντρώσεων της Νέας Δημοκρατίας.
Ως εκ τούτου δεν έχει προκύψει κάποια ένταση με τους συγκεντρωμένους που βρίσκονται περιμετρικά του μνημείου με τα ονόματα, με τον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη να φωτίζεται από τα κεράκια, αφιερωμένα στους νεκρούς, όπως καταγράφει το Orange Press.
- Η άγνωστη ιστορία του Δημητρίου Ίτσιου: Ο λοχίας που λύγισε μια ολόκληρη ναζιστική μεραρχία
- Η «Γυναίκα Θάνατος» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Κύριοι, είμαι 25 ετών και έχω σκοτώσει 309 φασίστες»
- Το μοναδικό έγκλημα που δεν «αγγίζει» ο Πάνος Κοκκινόπουλος: «Με σόκαρε τόσο πολύ που δεν την έκανα»
- Αυτή είναι η πιο συγκλονιστική ταινία για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.