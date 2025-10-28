Τέμπη: Δίνουν ξανά το παρών συγγενείς και πολίτες του «Μέχρι Τέλους» στον Άγνωστο Στρατιώτη

Δεκάδες πολίτες, μεταξύ τους οι συγγενείς, δίνουν για ένα ακόμα βράδυ το «παρών» μπροστά στη Βουλή και το άτυπο μνημείο για τα θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη.

Στην περιοχή υπάρχει αστυνομική παρουσία, ωστόσο κανένα «όργανο» δεν έχει κινήσει για να εφαρμόσει τη φρονηματική απαγόρευση συγκεντρώσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Η σημερινή συγκέντρωση για τα Τέμπη | Eurokinissi

Ως εκ τούτου δεν έχει προκύψει κάποια ένταση με τους συγκεντρωμένους που βρίσκονται περιμετρικά του μνημείου με τα ονόματα, με τον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη να φωτίζεται από τα κεράκια, αφιερωμένα στους νεκρούς, όπως καταγράφει το Orange Press.