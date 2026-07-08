Τέμπη: «Έχω κάνει σωστά τη δουλειά μου» - Η πρώτη δημόσια δήλωση κατηγορουμένου

Για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ένας από τους κατηγορούμενους μίλησε δημόσια μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, o επιθεωρητής του ΟΣΕ Δημήτρης Νικολάου, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής δικάσιμου στο χώρο, έσπασε τη σιωπή του έξω από τον χώρο της δίκης, παραχωρώντας δηλώσεις, επιμένοντας για την αθωότητά του.

Ο κ. Νικολάου ξεκίνησε τις δηλώσεις του μιλώντας για τα θύματα της τραγωδίας, υπογραμμίζοντας ότι «στη μνήμη των αθώων θυμάτων αγωνίζομαι από την πρώτη στιγμή για την απόλυτη δικαιοσύνη και για την αθωότητά μου». Όπως υποστήριξε, η αναζήτηση της αλήθειας αποτελεί πλέον προσωπική του αποστολή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι χρέος, είναι σκοπός, είναι στόχος ζωής μου και θα αγωνιστώ για να λάμψει η αλήθεια. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο».

Ερωτώμενος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ο επιθεωρητής του ΟΣΕ απάντησε κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι τις αρνείται στο σύνολό τους. «Αυτό είναι αυτονόητο. Αρνούμαι γιατί έχω κάνει σωστά τη δουλειά μου», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν περιοριζόταν μόνο στα καθήκοντα του επιθεωρητή, αλλά όταν υπήρχε ανάγκη εργαζόταν ακόμη και ως σταθμάρχης, ώστε να καλυφθούν τα σοβαρά κενά προσωπικού. Όπως είπε, επί σειρά ετών προειδοποιούσε τη διοίκηση για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Επιθεώρηση Λάρισας, επισημαίνοντας ότι «πάντα έκρουα τον κώδωνα του κινδύνου για το τι ακριβώς συνέβαινε στην Επιθεώρηση της Λάρισας».