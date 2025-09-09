Έκλεισε σήμερα, Τρίτη (9/9) η ανάκριση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με 36 κατηγορούμενους να κάθονται στο εδώλιο, την ώρα που έχει σχηματιστεί ογκωδέστατη δικογραφία 60.000 σελίδων.

Η δικογραφία των 60.000 σελίδων παραδόθηκε σε ανώτερους δικαστές του Εφετείου, οι οποίοι θα αξιολογήσουν το υλικό για το δυστύχημα στα Τέμπη προσδιορίζοντας στη συνέχεια τη δικαστική διαδικασία.

Μεταξύ άλλων, 10 πρώην γενικοί γραμματείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα ακολουθήσουν στο Δικαστικό Συμβούλιο τη δικαστική κρίση, την ώρα που ο Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής, πρώην υπουργός, έχει παραπεμφθεί μεν για πλημμέλημα, ωστόσο το δικαστικό σώμα μπορεί να αναβαθμίσει την κατηγορία του.

Υπενθυμίζεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη ένα δικαστικό συμβούλιο για πρώην υπουργό της κυβέρνησης, τον Χρήστο Τριαντόπουλο, σχετικά με την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Τέμπη: Στον ανακριτή πόρισμα για την πυρασφάλεια

Ένα πρόσφατα ολοκληρωμένο πόρισμα για τα Τέμπη, ενδεχομένως καταδικαστικό για τη Hellenic Train και τις εκάστοτε αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες, έφτασε σήμερα (8/9) στο γραφείο του εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη.

Το έγγραφο απέστειλε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), μέσω γερμανικού εργαστηρίου, και αφορά την πυρασφάλεια των τρένων στο μοιραίο δυστύχημα των Τεμπών.

Ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή θα βρεθεί σήμερα η συνήγορος συγγενών των θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται το συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, τουλάχιστον για τα βαγόνια Β2 και Β4.

Παράσταση στον εφέτη ανακριτή θα κάνουν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και συγγενείς θυμάτων

Στο δικαστικό μέγαρο υπάρχει σήμερα έντονη κινητικότητα, καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κλείνει και τυπικά η ανακριτική διαδικασία. Η δικογραφία θα μεταφερθεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών.

Επίσης, σήμερα θα αποσταλούν από τον εφέτη ανακριτή στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία που αφορούν στους επτά γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών, την περίοδο 2016 – 2023, προκειμένου το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή.