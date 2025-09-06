Τέμπη: Ένταση στη Θεσσαλονίκη με συνθήματα κατά Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025

Μικρή ένταση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης όταν άτομα που είχαν συγκεντρωθεί μετά από διαδικτυακό κάλεσμα για το δυστύχημα στα Τέμπη, αντέδρασαν στην άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ 2025.

Μητέρα θύματος άρχισε να φωνάζει «δολοφόνοι» και γρήγορα οι συγκεντρωμενοι έφτασαν στα κάγκελα και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.

Τέμπη: Ένταση και στην Αθήνα

Μικρή ένταση το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) στα Προπύλαια, στο κέντρο της Αθήνας, με τις αρχικές αναφορές από την ΕΛΑΣ να κάνουν λόγο για 20 προσαγωγές και δύο συλλήψεις πριν τη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στην πλατεία Συντάγματος.

Η ένταση στα Προπύλαια έληξε, όπως έχει γίνει γνωστό, ενώ σε εξέλιξη αυτήν την ώρα βρίσκεται η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της ανάκρισης από τον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της ομάδας Προελέγχων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ πρόκειται για έναν 20χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πέντε εμπρηστικοί μηχανισμοί, φουλ φέις και γάντια και ένα 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Την ίδια ώρα, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος, όπου αναμένεται να γίνουν ομιλίες για το δυστύχημα των Τεμπών και την ανακριτική διαδικασία από πλευράς εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, που έκλεισε πριν από λίγες ημέρες.

Μικροί, μεγάλοι, από πολιτικά κόμματα, φορείς και «ανεξάρτητοι» πολίτες δίνουν το «παρών» στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις του Φεβρουαρίου.

