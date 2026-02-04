Τέμπη: Επείγουσα εντολή του Υπουργείου Μεταφορών να ελέγξει όλα τα καθίσματα στη Hellenic Train

Πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει η έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ που αναφέρει ότι τα καθίσματα του Intercity της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, δεν πληρούσαν βασικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις πυραντοχής και τονίζεται πως επτά έως εννέα από τα 29 θύματα που αναφέρονται ως «απανθρακωμένα»,είχαν επιζήσει από τη σύγκρουση, αλλά δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από τη φωτιά.

Σύμφωνα με το Open, το Υπουργείο Μεταφορών, μετά το πόρισμα έδωσε επείγουσα εντολή να ελέγξει όλα τα καθίσματα των τρένων.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την έρευνα είχε τοποθετηθεί υλικό πολυεστέρα το οποίο είναι επικίνδυνο καθώς εύφλεκτο.



