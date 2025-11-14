Μενού

Τέμπη: Επιδόθηκε στον σταθμάρχη το κλητήριο θέσπισμα για τη δίκη

Επιδόθηκε στον σταθμάρχη το κλητήριο θέσπισμα για την δίκη της 23ης Μαρτίου 2026 για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη
Το εκτροχιασμένο τρένο στα Τέμπη | Intime
Το κλητήριο θέσπισμα για τη δίκη της 23ης Μαρτίου 2026, που αφορά την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία του δυστυχήματος στα Τέμπη, επιδόθηκε χθες, με παραλήπτη τον 60χρονο σταθμάρχη που είχε βάρδια τη νύχτα της τραγωδίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το επόμενο διάστημα θα αποσταλεί και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ενώ για τους δύο Ιταλούς κατηγορούμενους απαιτείται πρώτα η μετάφραση του φακέλου προκειμένου να τους επιδοθεί.

Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, φέρνοντας την υπόθεση της πολύνεκρης σύγκρουσης ολοένα και πιο κοντά στην εκδίκασή της.

