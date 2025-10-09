Τέμπη: Εξώδικο από συγγενείς θυμάτων σε ΡΑΣ και Υπουργείο Μεταφορών - Τι ζητούν

Συγγενείς θυμάτων από το δυστήχημα των Τεμπών συνέταξαν εξώδικο κατά της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και του Υπουργείου Μεταφορών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση λήφθηκε από δέκα συγγενείς και το εξώδικο υπεγράφη από τον Αντώνη Ψαρόπουλο που είναι πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος.
Οι συγγενείς επικαλούνται το πόρισμα του πιστοποιημένου Γερμανικού Εργαστηρίου το οποίο υπάρχει στη δικογραφία, και κάνει λόγο για την πυρασφράλεια, κυρίως του βαγονιού Β2 στο Intercity που ενεπλάκη τότε στο γεγονός.
Το γερμανικό εργαστήριο αναφέρει ότι τα καθίσματα του τρένου δεν ήταν πυράντοχα και οι οικογένειες ζητούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα καθίσματα αυτά.
