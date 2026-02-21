Τέμπη: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει «βίαιες» εκταφές και προειδοποιεί για μηνύσεις

Στον Άρειο Πάγο, συνοδεύοντας μέλη των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, Ντένις Ρούτσι, Αναστασίας Παπαγγελή και Έλενας Δουρμίκα, βρέθηκε χθες, Παρασκευή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αιτήματα για κλήση μαρτύρων και άρση απορρήτου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών ενεργειών που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν σε εκκρεμότητα. Μεταξύ άλλων, ζήτησε «να κληθεί και να καταθέσει η πρώτη ανακρίτρια για το έγκλημα των Τεμπών, η κυρία Σούρλα» σχετικά με την ενημέρωση που είχε κατά τις ημέρες των παρεμβάσεων στον τόπο του συμβάντος.

Παράλληλα, το αίτημα αφορά την κλήση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ενημέρωση επί των ενεργειών του, αλλά και του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κ. Ντογιάκος «ενεπλάκη με αίτημα του Πρωθυπουργού στις 6 Μαρτίου του 2023 στην αφαίρεση της ποινικής δικογραφίας από τον φυσικό δικαστή», ενώ σημείωσε πως υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων καθώς ο γιος του εργαζόταν στο γραφείο του τότε υπουργού Μεταφορών.

Επιπλέον, ζητήθηκε η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για τον Πρωθυπουργό και σειρά κυβερνητικών στελεχών (Γεραπετρίτη, Σκέρτσο, Τριαντόπουλο, Αγοραστό), με την ίδια να τονίζει την ανάγκη συσχετισμού όλου του υλικού των αστυνομικών επικοινωνιών της Λάρισας. «Ζητάμε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όλων συνολικά των εμπλεκομένων στην αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών και στη συγκάλυψη του εγκλήματος με καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων», δήλωσε.

Καταγγελίες για τη διαδικασία των εκταφών

Σχετικά με το ζήτημα των εκταφών, η δικηγόρος των οικογενειών υποστήριξε πως η Εισαγγελία Λάρισας «επιχειρεί με τη βία να πραγματοποιήσει εκταφές την ώρα της επετείου», κάνοντας λόγο για προσπάθεια καταστροφής στοιχείων. Όπως εξήγησε, οι οικογένειες εμποδίζονται στην ανάδειξη των στοιχείων, ενώ σημείωσε πως η εκταφή για τον Ντένις Ρούτσι επισπεύδεται χωρίς να έχει ειδοποιηθεί η οικογένειά του.

«Ενημέρωσα προσωπικά τον επισπεύδοντα αστυνομικό ότι όποιος επιχειρήσει την καταστροφή κρίσιμων στοιχείων αποδείξεων του εγκλήματος θα πάει στη φυλακή», ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κατέληξε δε προαναγγέλλοντας την κατάθεση μηνύσεων εναντίον όσων συμπράττουν στη συγκεκριμένη διαδικασία, υποστηρίζοντας πως «αυτό το οποίο επισπεύδεται δεν είναι αυτό το οποίο έχει ζητήσει η οικογένεια Ρούτσι».

